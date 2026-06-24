El PSIB participará en la cadena humana convocada por los ecologistas en defensa de es Trenc - PSIB

PALMA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSIB se sumará a la cadena humana convocada para el próximo 5 de julio por diversas entidades ecologistas en defensa de es Trenc y se ha comprometido a "revertir las políticas depredadoras del PP".

La vicesecretaria general del partido, Rosario Sánchez, ha invitado a la ciudadanía a participar en la concentración para mostrar su rechazo a la reforma legislativa aprobada recientemente por el Parlament que afecta a este parque natural.

La medida, incluida en la ley ómnibus, permite que sea el Consell de Govern el que, vía decreto, pueda modificar la normativa que regula la protección de es Trenc. El Ejecutivo autonómico ha negado que tenga intención de realizar ninguna modificación y que su único objetivo es equiparar su estatus legal con el resto de parques naturales de Baleares.

El PSIB, en un comunicado, ha recordado que en anteriores ocasiones la ciudadanía ya ha conseguido "poner freno" a las pretensiones del PP de "urbanizar las zonas más preciadas" del archipiélago.

"Ahora, Prohens y el PP vuelven a poner es Trenc en el punto de mira de los especuladores. No lo podemos permitir. Lo paramos dos veces y lo haremos una tercera. Esta sociedad planta cara", ha subrayado Sánchez.

Los socialistas, por otro lado, han reclamado recuperar la "reversión" de la modificación normativa que permitirá "más superficie de chiringuitos de playa y una ocupación más elevada de las playas".

La diputada del PSIB Mercedes Garrido ha considerado que el PP actual "es el más destructor de todos los PP conocidos, por encima de Cañellas, de Matas y de Bauzá", dado que "actúan a escondidas".

"Mientras Prohens habla de contención y de luchar contra la saturación, sus hechos la contradicen. Luchar contra la saturación no es permitir que se pongan más del doble de meses en los chiringuitos, ni que se amplíe la ocupación de la playa", ha subrayado.