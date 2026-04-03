El PSIB pedirá la condena del Ayuntamiento de Andratx a los ataques homófobos contra el profesor del IES Baltasar Porcel

Archivo - Pleno del Ayuntamiento de Andratx, en una foto de archivo. - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX - Archivo

PALMA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha presentado una propuesta de declaración institucional para que el Ayuntamiento de Andratx muestre su condena a los actos homófobos sufridos por un profesor del IES Baltasar Porcel y reclama "tolerancia cero" con los discursos de odio.

En la declaración planteada, los socialistas han señalado que las conductas denunciadas constituyen una "grave vulneración" de la dignidad personal y de los derechos fundamentales, según ha explicado el PSIB en un comunicado.

El secretario general del PSIB de Andratx, Enaitz Iñan, ha reclamado que todos los grupos políticos del municipio apoyen esta declaración, ya que, a su juicio, tendría que expresar "el sentir unánime de todo el pueblo ante unos hechos intolerables que atacan el núcleo del sistema educativo público y la dignidad de las personas".

El PSIB ha vuelto a trasladar su solidaridad y apoyo al docente afectado, al claustro y a toda la comunidad educativa del centro. Iñan ha mostrado su "preocupación" por la proliferación de estas conductas "vejatorias, discriminatorias y de discursos de odio", especialmente en entornos digitales y entre la población joven".

Por eso han hecho un llamamiento al refuerzo de las políticas públicas de prevención de este tipo de actitudes homófobas o sexistas, por que cree que es "imprescindible" el impulso de la educación en derechos humanos, igualdad y diversidad afectivo-sexual en todas las etapas educativas.

Además, también plantea la prevención de los discursos de odio y las violencias asociadas, así como en la detección temprana y la intervención ante situaciones de acoso, incluido el ciberacoso. "La situación generada en Andratx no es una manifestación aislada de un hecho", han sostenido.

Por este motivo, Iñan ha recordado que la prevención de estas actitudes "antisociales" es un trabajo "inherente" a todas las administraciones y a la ciudadanía, para mantener las claves de "convivencia y libertad".