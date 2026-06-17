PSIB pedirá la reprobación de la alcaldesa de Santanyí por bromear sobre migración al sugerir que regalaría una patera

Archivo - Imagen de recurso de embarcación tipo patera en Baleares - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSIB solicitará la reprobación de la alcaldesa de Santanyí, Maria Pons, por plantear que regalaría una patera a la alcaldesa de Algaida, Margalida Fullana, cuando esta defendía una moción sobre ayudas sociales y migración en la Asamblea de Alcaldes de Mallorca.

De esta manera ha reaccionado el portavoz del PSIB en el Ayuntamiento de Santanyí, Tino Davia, quien en declaraciones a los medios ha apuntado que "no son dignas" de un debate institucional y están "totalmente fuera de lugar".

El representante local ha destacado que estas palabras "no representan" al municipio y por eso pedirán la reprobación, además de dar la posibilidad a Pons de presentar sus disculpas y retractarse de sus palabras.

Por su parte, Fullana ha recalcado que la línea de su intervención iba encaminada a defender "la cohesión social", los servicios sociales municipales y la regularización extraordinaria de migrantes, propuesta por el Gobierno central.

Así, ha puntualizado que la moción era "transversal" e implicaba a todos los municipios de la isla, por lo que pidió el apoyo de todas las corporaciones locales ya que se trataba de "defender los derechos humanos" y la integración de las personas.

La primera edil ha subrayado que la primera puerta que toca un vecino es la del Ayuntamiento, que "tiene que ayudar a la gente". Por eso, ha censurado que Pons, en el turno de alegaciones, contestara de este modo que "menosprecia" a las personas que llegan a Mallorca en patera.

Asimismo, Fullana le replicó con una invitación a conocer los países de los que provienen los migrantes, ya que "no solo sufren hambre", sino también "desigualdades, deshumanización y falta de recursos para tener una dignidad humana".

Además, ha recriminado que Pons trivializara un elemento como la patera, por la cantidad de gente que muere en el mar al viajar a bordo de estas embarcaciones. Por este motivo, ha tildado las declaraciones como "una vergüenza" fundamentada en "el odio" y que "no tiene ningún valor humano".

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, ha mostrado su apoyo a Fullana ante unas palabras que han considerado "ofensivas" y "racistas".

"La Asamblea de Alcaldes de Mallorca es un espacio de diálogo y municipalismo que en anteriores ocasiones no se había hablado nunca en estos términos", ha sostenido, al tiempo que ha reprochado al presidente del Consell de Mallorca y del organismo, Llorenç Galmés, no reprendiera a Pons por el uso de estas palabras.

La representante socialista ha pedido al representante insular que "condene" esta expresión y solicite a la alcaldesa que rectifique y pida disculpas.