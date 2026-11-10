El PSIB pide acelerar el complemento a las pensiones y el Govern le reprocha que no lo hagan en las CCAA que gobiernan

Archivo - Activistas promotores de la ILP para crear un complemento balear a las pensiones más bajas. - COORDINADORA BALEAR EN DEFENSA DE LAS PENSIONES

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha pedido acelerar la tramitación de la iniciativa legislatura popular (ILP) que propone un complemento autonómico para las pensiones que no llegan al SMI, a lo que el Govern ha contestado reprochando a los socialistas que no adopten esta misma medida en las comunidades autónomas en las que gobiernan.

El intercambio de posiciones ha tenido lugar en el pleno del Parlament de este martes entre la diputada socialista Amanda Fernández y el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa.

Fernández le ha pedido a Costa que lleve al próximo pleno legislativo, previsto para dentro de dos semanas, la ILP impulsada por la plataforma de pensionistas de Baleares que incluye este complemento autonómico.

El conseller, aunque no ha contestado a la propuesta, sí que ha ironizado sobre el "interés súbito" del PSIB en esta cuestión. "Me he tomado la licencia de comprobar qué hace el PSOE allí donde gobierna, a ver si aplica complementos autonómicos a las pensiones. En Catalunya, Asturias y Castilla-La Mancha. Y en Baleares solo lo quieren hacer desde la oposición. Si gobernaran, la evidencia empírica nos dice que no", ha expuesto.

La socialista, por su parte, ha defendido la necesidad de esta medida porque el archipiélago es el territorio con los precios más elevados del país y ha puesto en valor la defensa de las pensiones de su partido en contraposición con el modelo del PP.

La diputada, en concreto, le ha preguntado a Costa por qué no había incluido este complemento autonómico en el techo de gasto para 2027. El conseller tampoco se ha referido de forma explícita a esta cuestión, pero sí que ha sacado pecho del aumento de las partidas destinadas a educación, sanidad, vivienda o transporte.