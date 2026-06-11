El PSIB pide al Govern que aclare la situación de los comedores escolares tras la suspensión de actividad en Can Arabí

La diputada del PSIB Amanda Fernández, en rueda de prensa. - PSIB

PALMA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha reclamado a los consellers de Educación y Salud, Antoni Vera y Manuela García, respectivamente, que aclaren la situación de los comedores escolares tras la suspensión cautelar de actividad en las cocinas centrales de Can Arabí.

La diputada de la formación Amanda Fernández ha reclamado sendas comparecencias parlamentarias para que aclaren los motivos que han llevado el Govern a paralizar y suspender el servicio.

"Que hayan suspendido una semana antes de acabar el curso demuestra que deben de ser hechos gravísimos los que han provocado este cierre, y esto nos preocupa todavía más", ha indicado Fernández.

Según los socialistas, la preocupación se extiende a las familias y a la Federación de Padres y Madres, que han ido transmitiendo a lo largo de los últimos meses diferentes protestas y denuncias a la Conselleria de Educación.

"Nos merecemos explicaciones, porque surgen demasiados interrogantes, de momento sin ninguna respuesta por parte del Govern", ha exigido Fernández.

Según los socialistas, los consellers tienen que aclarar qué ha pasado y qué se ha detectado, cuándo se detectaron las deficiencias y qué medidas se han tomado para que en cada momento quedara garantizada la salud de los escolares.

Para el PSIB, el Ejecutivo también tiene que explicar a las familias si esta situación sostenida en el tiempo ha afectado en algún momento a la salud de sus hijos, y si a raíz de las protestas de la mala calidad de los menús, Educación lo ha trasladado y se ha coordinado con Salud.

"Tenemos que esclarecer si el conseller Vera estaba al corriente y no ha tomado medidas o, al contrario, no se ha enterado de una situación que ha puesto en peligro a miles de alumnos. Y también hay que saber si la consellera García ha actuado con diligencia o se ha dedicado a culpar a otras entidades. La Conselleria de Salud es plenamente competente de hacer seguimiento y control para garantizar la salud pública"", ha apuntado la diputada.

Fernández ha pedido igualmente que se explique si la Conselleria de Educación era conocedora de esta situación desde hace tiempo y si ya estaba trabajando en una nueva licitación.

La diputada ha pedido que en una nueva licitación se establezcan mecanismos de coordinación y control entre Educación y Salud, para garantizar que no se volverá a producir ninguna situación parecida en el futuro.

ESCUELAS DE VERANO

La secretaria general de los socialistas de Mallorca ha lanzado otro interrogante que, según a apuntado, no tiene a día de hoy respuesta oficial. "Sabemos que Can Arabí servía a 'escoletes' de verano, organizadas por diferentes administraciones y entidades. ¿Qué pasará ahora?", se ha preguntado.