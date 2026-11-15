El PSIB pide que las políticas de vivienda no las condicionen los "intereses especulativos" de los fondos buitre

La candidata de Acord de Progrés per Mallorca al Senado Catalina Cladera participa en un acto en sa Pobla. - PSIB

PALMA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha pedido actuar contra la emergencia residencial que sufren muchas familias en Mallorca y que las políticas públicas de vivienda no estén condicionadas los "intereses especulativos" de los fondos buitre.

Así lo ha expresado la candidata al Senado de Acord de Progrés per Mallorca Catalina Cladera durante un acto electoral celebrado este domingo en sa Pobla, en el que ha criticado la negativa del Govern a aplicar la ley estatal de vivienda.

En este sentido, ha destacado que esta misma semana se ha aprobado el decreto antidesahucios en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.

Cladera ha pedido el apoyo de la ciudadanía en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre para poder defender desde el Senado todas aquellas iniciativas que "sean positivas" para sa Pobla y para Mallorca.

Al mismo tiempo, ha hecho un llamamiento a "rebajar el actual clima de crispación política" al defender la necesidad de recuperar una política "útil y constructiva, capaz de estar a la altura de los retos y de las necesidades de la ciudadanía".

La candidata ha remarcado que forma parte de una candidatura de unidad de las izquierdas de Mallorca, que ha situado las elecciones del 29N como una confrontación clara entre dos modelos de sociedad.

Cladera ha alegado que mientras las fuerzas progresistas trabajan para "sumar y construir consensos", las derechas acuden coordinadas por sus intereses en Mallorca con una "candidatura compartida" en el Senado entre PP y Vox.

Asimismo, ha planteado la necesidad de proteger y reforzar el Estado del Bienestar, con una "apuesta decidida" por la educación pública, la sanidad, la atención a la dependencia y unos servicios públicos de calidad.

También ha reivindicado unas infraestructuras al servicio de las personas y ha criticado la "falta de gestión" de los gobiernos del PP y Vox en Mallorca. En este sentido, ha recriminado la existencia de centros de día ya construidos a diferentes municipios de la isla que "continúan cerrados y sin entrar en funcionamiento".

Cladera ha reivindicado la política de pensiones impulsada por los gobiernos del PSOE, al recordar que las prestaciones se han revalorizado para garantizar el poder adquisitivo de la gente mayor. Por otro lado, ha rechazado los discursos que "cuestionan la viabilidad del sistema público" y ha recordado que la hucha de las pensiones se "vació" durante los gobiernos del PP y ha vuelto a "recuperar músculo con los gobiernos socialistas".

En el acto también ha estado presente la secretaria de Estado de Turismo y candidata del PSIB a presidir el Govern en 2027, quien ha dibujado una "dicotomía clara" entre los dos modelos de sociedad que se presentan a estas elecciones.

Por un lado, ha advertido del riesgo de un modelo que convierte derechos fundamentales como la sanidad, la educación o la protección social en una "competencia por los recursos disponibles" y que "pone en cuestión conquistas sociales logradas durante décadas".

Ante esto, ha reivindicado el proyecto socialista como el de una sociedad que "cuida, protege y acompaña las personas" al velar por "el bienestar colectivo y no deja nadie atrás".

Sánchez ha hecho un llamamiento a la movilización del electorado progresista y ha remarcado que estas elecciones se decidirán en función de la participación.

"Si toda la gente que piensa que una sociedad justa es mejor va a votar, Feijóo y Abascal tienen los días contados", ha afirmado, por lo que ha animado a la ciudadanía a acudir masivamente a las urnas el próximo 29 de noviembre.

La portavoz del PSIB de sa Pobla, Xesca Mir, ha reivindicado la trayectoria del PSOE como la fuerza política que "mejor ha defendido y consolidado los pilares del Estado del Bienestar". Además, ha advertido que derechos y servicios públicos que parecían plenamente garantizados "vuelven a estar amenazados por las políticas de la derecha y la extrema derecha".

La también regidora de Educación de sa Pobla ha defendido la necesidad de "preservar y fortalecer" la sanidad pública, la educación, los servicios sociales, las pensiones y las políticas de dependencia, al asegurar que el PSOE es "la principal garantía para que estos derechos avancen y no sufran retrocesos".