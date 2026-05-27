El PSIB pide la retirada del Plan General de Estellencs por "favorecer intereses particulares del alcalde". - PSIB

PALMA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha presentado las alegaciones al Plan General de Estellencs y ha reclamado la retirada y reformulación completa del documento al considerar que presenta "crecimientos injustificados y genera sospechas muy graves de favorecer intereses particulares del alcalde y de sus regidores".

El conseller insular socialista Jaume Mateu ha afirmado que el Plan General que se ha presentado es un "despropósito urbanístico" que no responde al interés general y que, además, apunta directamente a beneficiar terrenos vinculados al alcalde y a su equipo, según ha indicado la formación en un comunicado.

"Solo por haber impulsado esta propuesta, el alcalde tendría que asumir responsabilidades y presentar su renuncia", ha indicado.

Además, Mateu ha alertado de que el nuevo planeamiento permitiría incrementar la población de Estellencs, desde los actuales 350 habitantes hasta los 1.000, contando también las plazas turísticas existentes.

Desde la Agrupación Socialista de Estellencs, su secretario general y regidor municipal por la coalición Per Estellencs, Guillem Ensenyat, ha añadido que el crecimiento que permite el plan se hace sin haber previsto suelo para equipamientos básicos como una unidad básica de salud, y a expensas de la destrucción de bancales y sistemas hidráulicos que son característicos de este municipio de la Serra de Tramuntana.

El Grupo Socialista ha denunciado igualmente la "complicidad" del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, a quien acusa den de haber avalado el documento a pesar de las advertencias técnicas y políticas.

"El presidente Galmés ha mirado hacia otro lado mientras se tramitaba un planeamiento que abre la puerta a pelotazos urbanísticos y que desfigura un entorno declarado Patrimonio Mundial", ha indicado Ensenyat.

En cuanto al contenido de las alegaciones, señalan que el Plan General incumple "de manera evidente" lo que establece el Plan Territorial de Mallorca en materia de crecimientos.

Las alegaciones piden igualmente revisar la delimitación de suelo urbano, puesto que incluye terrenos que no reúnen las condiciones para ser considerados como tales, según ha apuntado, así como el modelo de movilidad y las infraestructuras asociadas, que prevén nuevas calles y grandes aparcamientos sin, a su parecer, ninguna justificación e incompatibles con un entorno protegido.

Los socialistas han reclamado también que se respete el proceso participativo previo, en el que la ciudadanía había expresado la voluntad de un planeamiento respetuoso con la singularidad y las características propias de Estellencs.

"El pueblo pidió un planeamiento sensible, adaptado a la realidad y al paisaje. Lo que se ha presentado es todo lo contrario porque se ignora la voluntad mayoritaria del pueblo", ha denunciado Ensenyat.

A juicio del regidor, el plan actual supone pérdida de calidad de vida para los residentes. "Más cemento no nos hará avanzar como pueblo. Queremos un plan mejor, pensado para avanzar y no para especular, y si no lo hacen ahora, ya lo haremos los socialistas desde el gobierno municipal", ha concluido Ensenyat.