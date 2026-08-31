El PSIB pide que la Sindicatura de Cuentas analice y revise las tarifas de Tirme

Archivo - El diputado del PSOE Llorenç Pou. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una Proposición No de Ley en el Parlament para que la Sindicatura de Cuentas realice un informe que analice la revisión de las tarifas de Tirme.

La petición de los socialistas tiene lugar después de conocerse el informe de Intervención General del Consell de Mallorca, donde se hace una valoración "desfavorable" y con un "impacto grave" del sistema tarifario con relación al tratamiento de residuos sólidos.

Según el PSIB, estas tarifas son "desproporcionadas y hay margen para reducirlas" porque la ciudadanía está pagando "mucho más" del que tendría que costar este servicio si tuviera una mejor gestión pública, según han indicado en un comunicado.

Los socialistas también han reclamado que la Sindicatura elabore un estudio específico que analice el importe que tendría que recibir la institución insular por soportar los gastos del tratamiento de los residuos que se trasladarán desde Eivissa a Mallorca que realizará Tirme.

Cabe que recordar que el Govern ha aprobado 50 millones de euros en diez años, para que el Consell asuma la gestión del tratamiento de residuos ibicencos.

El diputado socialista Llorenç Pou ha manifestado su preocupación ante lo que manifiesta el informe de Intervención del Consell, según el cual la tarifa pagada a Tirme supera con creces los costes reales de la prestación de servicio de la empresa, lo que causa "unos beneficios de la empresa concesionaria fuera de toda lógica, con ratios de rentabilidad más propios de un monopolio privado".

Según el PSIB, se trata de una fórmula tarifaria que perjudica a la administración, ya que incorpora incrementos no aceptables, como determinados cálculos basados en estimaciones en vez de costes reales de la prestación del servicio, mientras genera "beneficios extraordinarios" para Tirme.

En cuanto a la gestión de residuos de Eivissa, los socialistas han criticado que PP y Vox hayan aprobado en el Parlament que el Ejecutivo autonómico transfiera 50 millones de euros al Consell de Mallorca para el tratamiento de residuos de Eivissa, que se da "a consecuencia de la falta de previsión y gestión por parte del Consell d'Eivissa".