El PSIB presenta enmiendas a la regulación de la entrada de vehículos en Mallorca para reforzar el transporte público

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, en una rueda de prensa - PSIB

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha presentado 44 enmiendas al proyecto de ley de regulación de la entrada de vehículos en Mallorca para reforzar el transporte público como alternativa al vehículo privado, entre otras medidas.

El objetivo de las enmiendas, según ha señalado la formación en una nota de prensa, es reforzar un texto "necesario pero insuficiente para afrontar los problemas de saturación viaria y movilidad que sufre Mallorca".

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, ha defendido que la regulación de vehículos es "un paso importante", pero ha advertido de que "no servirá por si sola si no va acompañada de una apuesta decidida por el transporte público y la movilidad sostenible".

Así, las enmiendas refuerzan las alternativas de transporte para reducir la dependencia del vehículo privado, con más frecuencias, más líneas de bus y la ampliación de la red ferroviaria.

En este sentido, la socialista ha criticado la renuncia del PP a proyectos, a su entender estratégicos para la movilidad, como el tranvía y el tren de Llevant. Iniciativas que, ha sostenido, contaban con proyecto y recursos asignados y que "contribuían a mejorar la conectividad de la isla".

Los socialistas han reclamado el traspaso de las competencias de movilidad al Consell de Mallorca, y, por otro lado, destinar parte de los recursos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) a mejorar el transporte público y las infraestructuras de movilidad sostenible.

Igualmente, las enmiendas plantean la posibilidad de limitar la entrada de vehículos en la Serra de Tramuntana en determinadas circunstancias y desplegar un plan integral de movilidad adaptado a las características de todo su ámbito.

"Mallorca merece un debate serio sobre su futuro en materia de movilidad", ha reivindicado Fernández, remarcando que regular la entrada de vehículos es necesario pero que "solo será útil si va acompañado de más transporte público, más competencias para el Consell e inversiones que ofrezcan alternativas reales a los ciudadanos".

La socialista ha pedido al PP que afronte la tramitación parlamentaria de la ley con "voluntad de diálogo" y que incorpore medidas que "permitan avanzar hacia una movilidad más sostenible, eficiente y adaptada a las necesidades actuales de Mallorca".