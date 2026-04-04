El PSIB propone reformar la ley de patrimonio para limitar usos turísticos y reforzar el papel de ayuntamientos

Archivo - Yacimiento arqueológico de Son Ferrer. - AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ - Archivo

PALMA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha presentado una moción en el Consell de Mallorca con la que plantea reformar la ley de patrimonio para limitar los usos que actualmente se compatibilizan con el turismo y la dotar de mayor protagonismo a los ayuntamientos, entre otras propuestas.

La moción se debatirá en el pleno del próximo jueves y el objetivo de estos cambios serían actualizar y adaptar la normativa a las necesidades y retos "actuales", según ha defendido el PSIB en un comunicado.

El conseller insular del PSIB en el Consell de Mallorca, Joan Ferrer, ha explicado que la iniciativa responde a la "necesidad" de incorporar una "nueva visión contemporánea del patrimonio", tanto el material como el inmaterial, el paisaje y también el industrial".

Asimismo, ha subrayado que la reforma tiene que ir acompañada de una simplificación administrativa real, puesto que el PSIB trata de "reducir burocracia y aplicar criterios de proporcionalidad según el impacto de cada actuación en el patrimonio".

En este sentido, el PSIB propone mejorar la coordinación entre el Consell de Mallorca, los ayuntamientos y todos los agentes implicados en la protección patrimonial.

La moción también apuesta por la digitalización de los catálogos patrimoniales, junto con la creación de mapas y visores arqueológicos accesibles.

En el ámbito de la arqueología, Ferrer ha destacado que hace falta "un incremento de recursos humanos y materiales, una política estable de investigación y una mejor gestión de los depósitos y materiales", así como la creación de una mesa de arqueología que permita "ordenar e impulsar esta tarea".

La iniciativa pide reforzar el control de la obra pública en "entornos sensibles" y garantizar la "accesibilidad universal" a todos los elementos patrimoniales. "La función social del patrimonio tiene que estar siempre presente, no se puede perder de vista", ha remarcado.

Otro de los ejes destacados es el patrimonio marítimo, especialmente relevante para Mallorca, puesto que la moción reclama una protección específica para las barcas tradicionales y una coordinación impulsada por el Consell entre los sectores implicados y el resto de administraciones.

"Se necesita un impulso decidido hacia la conservación y la revitalización del patrimonio marítimo, que es una parte esencial de la identidad de la isla", ha afirmado el conseller del PSIB.

El PSIB ha relacionado esta propuesta con la reciente destrucción del 'llaüt' histórico Margarita II en Andratx, por una "decisión irreversible", tomada por responsables municipales, ya sancionada por el Consell de Mallorca, y que supone "la pérdida de un patrimonio de enorme valor cultural y etnográfico".

Para Ferrer, la inspiración global de la iniciativa es compatibilizar una protección "efectiva" del patrimonio con una administración "más eficiente y moderna, capaz de dar respuesta a los retos actuales y futuros".