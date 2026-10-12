El PSIB reclama que el aumento de recursos para la dependencia sirva para abrir tres residencias en Menorca

Archivo - Una persona en una residencia, en una foto de archivo. - ARCHIVO

MENORCA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB defenderá una propuesta de acuerdo en el Pleno del Consell de Menorca para que el incremento de los recursos del Gobierno central para dependencia se dedique a abrir las residencias de Maó, Es Castell y Es Migjorn.

La encargada de plantear esta propuesta será la consellera insular Noemí Gomila, con la que se pretende impulsar el nuevo modelo de atención a la dependencia y la discapacidad, con el objetivo de garantizar que el incremento de la financiación estatal se traduzca en "una mejor atención a las personas y en una reducción efectiva de los tiempos de espera", según ha indicado el PSIB en un comunicado.

La propuesta destaca el incremento extraordinario de casi 6.200 millones de euros adicionales que el Gobierno de España ha aprobado para el sistema de dependencia entre 2026 y 2027, el "mayor incremento de la historia", así como el blindaje legal de la participación del Estado en el 50 por ciento de la financiación del sistema.

Para el PSIB de Menorca, estos recursos tienen que servir para "mejorar la atención" y no pueden suponer una "reducción del esfuerzo presupuestario" del Govern. Por esto, la propuesta insta el Ejecutivo autonómico a incrementar los recursos propios destinados a dependencia y a garantizar que la financiación adicional "llegue a las personas que más lo necesitan".

Los datos evidencian la necesidad de actuar con urgencia, ya que al finalizar 2025, en Baleares había cerca de 2.500 personas en lista de espera del sistema de dependencia. Además, durante el segundo semestre de 2025, el tiempo medio de espera para acceder al Servicio de Ayuda a domicilio llegó a los 272 días en Menorca.

Uno de los puntos destacados de la propuesta es la necesidad de destinar una parte prioritaria de los nuevos recursos disponibles a dotar de profesionales las tres residencias de Maó, es Castell y Se Mediodía, con el objetivo de poner a disposición las 210 plazas residenciales previstas.

El PSIB ha calificado esta medida como "fundamental" para dar respuesta a las necesidades de las personas con dependencia y contribuir a reducir una lista de espera que "supera las 300 personas con el grado de dependencia reconocido".

La iniciativa también reclama reforzar la ayuda a domicilio, al incrementar el número de profesionales, la intensidad horaria y la cobertura del servicio. Al mismo tiempo, plantea la consolidación de una red pública de cuidados de proximidad, en coordinación con el Govern, el Consell de Menorca y los ayuntamientos, para que las personas puedan vivir en su casa y dentro de su entorno, siempre que esta sea su voluntad.

La propuesta de acuerdo también defiende el despliegue "efectivo" en Baleares de los nuevos derechos reconocidos en la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, así como la garantía de la accesibilidad universal en los servicios, las prestaciones, las infraestructuras y las equipaciones vinculadas a estos ámbitos.

Los socialistas han subrayado que el acceso a los apoyos no tiene que depender del municipio o de la isla donde reside una persona, sino que se tiene que "garantizar una atención adecuada y en condiciones de igualdad".

Con esta iniciativa, el PSIB trata de defender que los recursos públicos se tienen que traducir en "resultados concretos", es decir "más profesionales, más plazas disponibles, servicios más accesibles y menos tiempos de espera".