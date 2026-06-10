El PSIB reclama que el Consell proteja a las familias ante subidas abusivas de los contratos de alquiler

El conseller del grupo socialista en el Consell de Mallorca Joan Ferrer en rueda de prensa - PSIB

PALMA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Consell de Mallorca presentará una moción para exigir al equipo de gobierno insular que proteja a las 32.000 familias de Mallorca que se pueden ver afectadas por subidas abusivas de los contratos de alquiler este año.

Según ha explicado el conseller socialista Joan Ferrer, se trata de "una situación de exclusión residencial masiva, con centenares de personas sin hogar y miles que no pueden afrontar el pago de un alquiler mensual".

"Tenemos un Govern y un Consell que miran hacia otro lado", ha denunciado públicamente Ferrer, agregando que ambas instituciones se han negado reiteradamente a aplicar topes del alquiler en los pisos de la isla.

La formación ha señalado en una nota de prensa que la prórroga extraordinaria de los alquileres aprobada por el Gobierno y tumbada en el Congreso podría haber protegido hasta 86.000 personas en Mallorca, cerca de 32.000 familias.

El socialista ha criticado que hay grandes tenedores que "se dedican a traficar impunemente" con el derecho a la vivienda mientras la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente del Consell, Llorenç Galmés, "hacen de chóferes de Vox".

La moción reclama que el Consell ejerza las competencias que le marca la ley balear de vivienda y active de forma inmediata la oficina de apoyo y acompañamiento jurídico para las personas afectadas por abusos inmobiliarios.

Se trata de un servicio que Menorca ya tiene operativo y que en Mallorca continúa sin desplegarse. Ferrer ha solicitado que esta oficina sea "real y efectiva" y que "no sea un simple anuncio sino una realidad" que permita que cualquier ciudadano pueda recibir asesoramiento y defensa ante situaciones de abuso.

El texto también insta al Govern y al Consell a recuperar y promocionar el modelo 'housing first' ante los "buenos resultados que ofreció" durante la anterior legislatura.

También pide a ambas administraciones que ejerzan el derecho de tanteo y retracto para ampliar el parque público de vivienda y que declaren Mallorca como zona tensionada.

Finalmente, el PSIB ha hecho un llamamiento a los partidos con representación en el Congreso para que "rectifiquen y piensen" en las personas que hoy afrontan incrementos de 300, 400 o 500 euros en la renovación de su contrato.

"Es incoherente aplaudir discursos sobre la defensa de los más vulnerables, como el que León XIV hizo este pasado martes en las Cortes de España, mientras se vota contra medidas que los protegen", ha concluido Ferrer.