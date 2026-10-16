El PSIB reclama a Galmés un médico para la unidad de convalecencia de la residencia de Felanitx

La candidata a la presidencia del Consell de Mallorca, Amanda Fernández, y la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Felanitx, María Gracia González, en la residencia Bartomeu Quetglas, en Felanitx. - PSIB

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha exigido este viernes al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y a los responsables del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), que se cubra la plaza de médico de la unidad de convalecencia de la residencia Bartomeu Quetglas, en Felanitx.

La secretaria general de la federación y candidata a la presidencia del Consell, Amanda Fernández, ha instado en un comunicado al IMAS a "dotar adecuadamente esta plaza" para evitar que usuarios y familiares de la zona del Migjorn "tengan que cruzar Mallorca" para acompañar a las personas que necesitan esta atención.

La socialista ha recordado que esta unidad, estrenada en Felanitx en el año 2016, da servicio a vecinos del Migjorn y del Llevant que, tras una hospitalización, necesitan una recuperación temporal con atención especializada.

En este sentido, ha reprochado que la vacante se debe a la jubilación del facultativo, que era "perfectamente previsible" y que se "tendría que haber planificado con antelación".

Fernández ha acusado al gobierno insular de "falta de planificación" y de una gestión "deficiente" de los servicios sociales y sociosanitarios de Mallorca. "Cuando se deterioran los servicios públicos esenciales, quien lo acaba pagando son los usuarios y sus familias", ha defendido.

Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Felanitx, María Gracia González, ha destacado las consecuencias de la falta de este médico sobre las familias de Felanitx y de la comarca.

Según ha indicado, hay familias que "han visto cómo sus familiares se han derivado a Palma o a otros municipios" porque en Felanitx "no se puede prestar el servicio en condiciones adecuadas". Así, ha lamentado que a esta situación se suman desplazamientos constantes y dificultades de conciliación.

La formación ha alertado de que el caso de Felanitx "no es un hecho aislado", sino una "muestra de la situación que atraviesan diferentes servicios gestionados por el IMAS". En esta línea, ha criticado que haya plazas sin cubrir, equipamientos infrautilizados y recursos que no responden a las necesidades de una población cada vez más envejecida.