PSIB reclama parar el traslado de basuras hasta evaluar el impacto y acusa al Consell de "ocultar" el expediente un año

Archivo - Planta de gestión de residuos de TIRME en Son Reus - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha acusado al Consell de Mallorca de "ocultar" el expediente del plan piloto de importación de residuos desde Eivissa durante casi un año, por lo que ha pedido detenerlo hasta que haya información pública "completa", una evaluación de impacto ambiental y sanitario y un proceso de participación ciudadana de los afectados.

Los socialistas han recriminado a la institución insular que solo haya facilitado la documentación después de que el Consejo de Transparencia de España haya requerido a entregarlo, a raíz de una denuncia presentada por el PSIB, a pesar de las peticiones "reiteradas" de la oposición en plenos, comisiones, preguntas escritas y solicitudes formales de acceso a la documentación.

En un comunicado, la consellera insular del PSIB Juana Maria Adrover ha apuntado que esta situación confirma "un patrón de conducta del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y es que utiliza la institución como si fuera de su propiedad".

"Obvia las normas mínimas de transparencia e impide la tarea democrática de control que marca la ley. Desde el inicio de legislatura, oculta información, no facilita el trabajo de la oposición y convierte la investigación y el control en un imposible", ha sostenido.

Ante esta situación, el PSIB ha resaltado que ha tenido que acudir a organismos estatales de transparencia para que "obliguen a Galmés a cumplir la ley y a dar las herramientas necesarias a la oposición para hacer su trabajo".

La consejera ha remarcado que el caso de los residuos de Eivissa es "especialmente flagrante", puesto que hace "más de un año" que pidieron el convenio, la prueba piloto y la información mínima sobre las condiciones de importación.

Este expediente lo habrían pedido en plenos, por escrito y con solicitudes de acceso pero han destacado que la respuesta "siempre ha sido no o simplemente no ha habido respuesta".

Adrover ha advertido que el gobierno insular "ha rebajado las garantías medioambientales y de salubridad" en el proceso de importación.

Por eso, han hecho referencia a las palabras del vicepresidente segundo y conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, en las que "repetía que las basuras no olerían".

"Ahora se sabe que han rebajado las medidas medioambientales y permitirán una importación de residuos a granel, sin embalar como aconsejaban los mismos informes técnicos que han encargado. Es absolutamente reprobable y no se sabe cuántas cosas más se han escondido de este negocio", ha afirmado.

La consellera insular ha expresado también el apoyo del PSIB a las reclamaciones de los vecinos de Palma y del GOB, ya que ha considerado que "tienen toda la razón cuando reclaman garantías y transparencia", porque, a su modo de ver, "no se puede autorizar ningún traslado de residuos sin asegurar que no se dañará el entorno, que no habrá riesgos para la salud y que la ciudadanía podrá participar en las decisiones".

Además, ha acusado a Galmés de estar dispuesto a "cualquier cosa" para "intentar rebajar la tasa de basuras antes de acabar la legislatura", aunque esto implique "poner en riesgo la salud pública, el medioambiente y la transparencia institucional". "Mallorca no se merece esta manera de gobernar y los mallorquines tampoco", ha zanjado.