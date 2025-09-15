El PSIB recogerá propuestas de militantes y educadores para plantear alternativas a los "ataques" a la educación

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB recogerá iniciativas de militantes, docentes y representantes del mundo educativo para plantear "alternativas serias" a los "ataques" del Govern a la educación pública.

La diputada del PSIB Amanda Fernández ha explicado que este lunes la formación ha constituido un grupo sectorial del partido orientado a tratar los temas relativos a la educación, en el que se hablará de las problemáticas del sector y se diseñarán las políticas de los socialistas.

Acerca de los problemas surgidos a raíz de este inicio de curso --el segundo bajo la legislatura del PP en el Govern--, la representante del PSIB ha citado los problemas con la publicación de las listas de interinos, el estado de las infraestructuras educativas o el plan de "segregación lingüística" pactado entre PP y Vox, que ha considerado un "ataque" más la educación y a la lengua propia.

Asimismo, Fernández ha pedido al PP que sea "claro" a la hora de posicionarse sobre la iniciativa de Vox de habilitar el castellano como lengua vehicular en la enseñanza.

Por este motivo, ha planteado que a quién hay que creerse en el PP al hablar sobre esta proposición de ley, si al portavoz parlamentario, Sebastià Sagreras, que este lunes la rechazaba o al conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, que decía que los acuerdos con Vox en materia lingüística se cumplirían.

