El PSIB reprocha "falta de cortesía" al Govern por no informar sobre el Debate de Política General

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha criticado que el Govern no haya informado a los grupos sobre la celebración del Debate anual de Política General de Baleares el próximo 20 de octubre.

"Es inusual, hasta ahora siempre se avisaba a los portavoces de los grupos parlamentarios para mantener un mínimo de cortesía", ha dicho el socialista en declaraciones a los medios en los pasillos del Parlament.

A su entender, el hecho de que Prohens haya registrado este martes la propuesta del 20 de octubre sin avisar a los grupos muestra que "no tiene ganas" de celebrar el Debate de Política General.

Según señala el escrito registrado, así se acordó en el Consell de Govern del pasado viernes por lo que se pide al Parlament, de conformidad con el artículo 185.1 del Reglamento, la celebración de este debate anual a partir del martes 20 de octubre.

En este sentido, Negueruela ha reprochado que el portavoz del Govern, Antoni Costa, no informó sobre la fecha en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern del pasado viernes. "Si creen que vamos a estar menos preparados, pues no", ha remarcado.