El PSIB responsabiliza a Cort y al Consell de Mallorca del desahucio de la Asociación de Personas Mayores de Son Cladera - PSIB

PALMA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Palma y el grupo socialista en el Consell de Mallorca han exigido al alcalde, Jaime Martínez, y al presidente insular, Llorenç Galmés, que den explicaciones por el desahucio de la Asociación de Personas Mayores de Son Cladera del local en el que hacían las actividades.

Los socialistas han criticado en una nota de prensa que se ha llegado a esta situación "por la parálisis e inacción de Martínez y Galmés". "Son los culpables del desahucio", ha reprochado el portavoz del PSOE Palma, Francesc Dalmau.

En este sentido, el grupo socialista presentará una moción en el pleno del mes de julio para reclamar soluciones para esta asociación.

De su lado, la portavoz adjunta del PSIB en el Consell, Sofía Alonso, ha reclamado al Consell de Mallorca que asuma la gestión del local de Son Cladera, ya sea con la compra o el alquiler del inmueble.

El Consell tiene la competencia en materia de Promoción Sociocultural y dispone de una línea de subvenciones anuales que facilita la actividad de todas estas asociaciones de personas mayores, ha recordado la socialista.

A su entender, Galmés "tiene herramientas suficientes para poder interceder en este caso". "Fueron en campaña a prometer que solucionarían el problema. Nos recriminaron durante la anterior legislatura que no hacíamos nada y, quien no ha hecho nada es Galmés", ha afeado.

Dalmau ha remarcado que el pleno de Cort aprobó por unanimidad una moción para que el equipo de gobierno trabajara en colaboración con la asociación para encontrar soluciones y asegurar la estabilidad de la entidad.

"El Ayuntamiento conoce esta situación y tenía que hacer un trabajo que no ha hecho para encontrar soluciones de espacios y alternativas a las personas mayores de la barriada", ha subrayado.