Archivo - Una urna con papeletas electorales, a 28 de mayo de 2023, en Palma, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSIB, Cosme Bonet, ha vaticinado que "la oleada de cambio hacia la derecha" no llegará a Baleares y no ha descartado la posibilidad de que los socialistas puedan llegar a mejorar los resultados de las elecciones de 2023.

Es la reacción de los socialistas a la encuesta de Sigma Dospara RTVE y Forta, que da al PP y al PSIB tres diputados y uno a Vox y Ara Més-Front Ampli, el mismo reparto que en los últimos comicios.

Según este sondeo, el PP lograría el 35,3% de los votos, seguido por los socialistas con el 30,6%. A continuación, se situaría Vox, con el 17,4%, y Ara Més-Front Ampli, con el 11,4%.

"Si una cosa queda clara del sondeo es que no ha habido una oleada de cambio hacia la derecha como algunos auguraban, sino un mantenimiento de los bloques como en 2023", ha señalado Bonet en declaraciones a los medios de comunicación.

El secretario de Organización del PSIB ha valorado positivamente la elevada participación, que pasadas las 18.00 horas era del 62,06% en Baleares, un aumento de 13,48 puntos porcentuales respecto a las generales de 2023, y ha considerado que podría conllevar movimientos en el reparto de los escaños.

"Con la participación histórica de estas elecciones, cualquier encuesta, sondeo o análisis de las semanas pasadas, que no habían valorado ni previsto que fuese tan alta, no quiero decir que las invalide pero sí que tengamos que ser muy prudentes", ha apuntado.

A su parecer, eso hace probable que durante la noche se produzca "algún cambio en estas intenciones". "Baleares solo elige ocho diputados y esa oleada que tenía que cambiarlo todo y arrasar con la izquierda al parecer no ha llegado", ha subrayado.

En ese contexto, desde el PSIB todavía tienen "esperanzas de acabar mejor". "Todavía tenemos muchas esperanzas y somos optimistas", ha concluido.