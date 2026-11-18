El PSIB ve en la subida del SMI y del salario de los trabajadores públicos "la mejor política social" - PSIB

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de la coalición Acord de Progrçes per Mallorca al Senat, Catalina Cladera (PSIB), ha considerado que las subidas del salario mínimo interprofesional y de los salarios de empleados públicos para 2027 son "la mejor política social porque hace que el crecimiento llegue a la mayoría trabajadora".

De este modo se ha expresado durante su presencia en una mesa informativa que los socialistas han instalado la mañana de este miércoles en el centro de Palma.

Cladera, según ha informado el PSIB en un comunicado, ha celebrado que durante el Gobierno de Pedro Sánchez el SMI haya pasado de 736 a 1.286 euros mensuales, "uno de los mayores avances en redistribución de la riqueza y dignificación salarial de las últimas décadas".

Esta medida, ha sostenido, "no es solo una decisión económica sino una decisión de justicia social". "Cuando la economía crece, los beneficios de este crecimiento deben llegar a las familias trabajadoras y no quedar concentrados en unas pocas manos", ha dicho.

La socialista también ha defendido que la subida del SMI tiene un efecto positivo sobre el resto de salarios "porque eleva la base de negociación de los convenios colectivos y contribuye a mejorar las condiciones laborales de muchos otros trabajadores" y que tiene "un fuerte componente de equidad de género y generacional".

Ha celebrado que, aunque "durante mucho tiempo la derecha dijo que subir el salario mínimo destruiría ocupación y perjudicaría la economía, los hechos han demostrado exactamente lo contrario".

Por lo que respecta al incremento del 4,5% del salario de los empleados públicos en 2027, la candidata ha sostenido que se trata de una medida que también "defiende la sanidad pública de calidad, una educación pública fuerte, unos servicios sociales más eficientes y unas administraciones capaces de dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía".

Estas dos medidas las ha enmarcado en el debate político que, a su parecer, se plantea en unas elecciones que "entre el modelo que sube salarios, mejora pensiones, refuerza servicios públicos y protege a las clases medias y trabajadores" y el de "habla de sacrificios pero nunca explican quién debe hacerlos".

"Pero la respuesta la sabemos todos: las clases medias y trabajadoras. Siempre acaban pidiendo esfuerzos a los mismos mientras protegen los intereses de los que más tienen", ha señalado.