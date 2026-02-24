Los psicólogos educativos de Baleares atendieron 5.851 casos individuales en centros escolares en el curso 2024-2025

El conseller Vera durante una conferencia en Ceuta - CAIB

PALMA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los psicólogos educativos de Baleares atendieron durante el curso 2024-2025 un total de 5.851 casos individuales en los centros escolares, según puso de relieve el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, durante una conferencia en Ceuta.

El conseller participó como ponente en la conferencia 'Psicólogos en los centros: una decisión estratégica para el futuro', donde presentó el "éxito" de la iniciativa pionera de incorporar psicólogos en los centros educativos de educación secundaria sostenidos con fondos públicos.

Vera presentó así los resultados de este proyecto impulsado por Educación que se puso en marcha en el inicio del curso 2024-2025, indicando que son "muy positivos". Según señaló, los psicólogos llevaron cabo 1.486 intervenciones grupales y gestionaron 1.148 derivaciones o coordinaciones con servicios especializados. Además, un 76% de los escolares atendidos, cuyo perfil mayoritario responde a jóvenes de 14 años que cursan 2º de ESO, reportaron una mejora en su bienestar y en su adaptación escolar.

Durante este curso hay 79 psicólogos en los centros educativos de las Islas.

Cabe recordar que el pasado junio el conseller participó en Pamplona en la VII Convención General de Psicología en la que presentó también esta medida tomada por la Conselleria, "cuyos datos y el interés que ha suscitado confirman su éxito y convierten a Baleares no solo en la comunidad pionera, sino en un referente en este ámbito".

La Conselleria dice haber tomado nota del buen resultado de la incorporación de los psicólogos en los centros de educación secundaria y ya trabaja para ampliar la iniciativa a los centros de educación primaria.

Finalmente, Educación ha celebrado la buena acogida de "este modelo preventivo, cercano e integrado, capaz de dar respuesta a las necesidades reales de la juventud con una eficacia y que continúa mostrando su compromiso con el bienestar emocional del alumnado".