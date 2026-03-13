El PSOE acusa al alcalde de Calvià de justificar con un relato falso decisiones urbanísticas en Galatzó

PALMA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Calvià ha acusado al alcalde del municipio, Juan Antonio Amengual, de mentir a la ciudadanía sobre el futuro del Triángulo de Galatzó y de intentar construir un relato falso para justificar las decisiones urbanísticas de su gobierno.

La portavoz socialista en la localidad, Nati Francés, ha advertido que el alcalde "está intentando confundir a los vecinos con datos falsos y medias verdades para tapar que lo primero que hizo su gobierno fue tirar por la borda años de trabajo de planificación urbanística".

En un comunicado, los socialistas han indicado que uno de los ejemplos más claros en este sentido es la afirmación del alcalde de que el anterior equipo de gobierno no había previsto el crecimiento del municipio fuera del Triángulo de Galatzó.

"El propio alcalde sabe que eso es mentira, porque su propio gobierno ha cedido solares al Ibavi en otras zonas del municipio para construir vivienda", ha explicado Francés.

La portavoz socialista también ha desmentido las cifras de viviendas que el alcalde atribuye al anterior planeamiento urbanístico. "Decir que el anterior proyecto contemplaba 800 viviendas en el Triángulo de Galatzó es simplemente falso. La propuesta final del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que el actual gobierno decidió tumbar hablaba de alrededor de 300 viviendas", ha explicado.

Además, el PSOE de Calvià ha recordado que el planeamiento impulsado por el anterior gobierno no contemplaba únicamente viviendas, sino también los servicios públicos necesarios para garantizar un desarrollo equilibrado de la zona.

En relación con la calificación urbanística del suelo, los socialistas advierten de que el alcalde intenta minimizar el impacto de los usos permitidos.

"El Triángulo tiene actualmente una calificación de servicios y el alcalde intenta tranquilizar a la ciudadanía diciendo que no habrá fábricas. Pero la realidad es muy clara: ¿se podrán instalar las mismas empresas que hoy existen en el polígono de Son Bugadelles? La respuesta es sí", ha señalado Francés.

En este sentido, la portavoz socialista ha advertido que la situación recuerda a decisiones urbanísticas del pasado. "El alcalde intenta maquillar la realidad, pero estamos ante la misma situación que ya vivimos en 2007 con Carlos Delgado", ha añadido la portavoz.

El PSOE también ha criticado la propuesta del alcalde de promover vivienda de precio limitado en la zona. "Lo que el alcalde no explica es que esta tipología de vivienda es aproximadamente un 36 por ciento más cara que la VPO. Eso significa que si se construyen viviendas en el Triángulo de Galatzó serán más caras y los jóvenes del barrio lo tendrán aún más difícil para acceder a una vivienda", ha afirmado Francés.

Los socialistas también han denunciado el abandono que sufre actualmente el barrio. "Hablan de grandes proyectos para el futuro, pero la realidad es que Galatzó lleva casi tres años abandonado, sucio y sin mantenimiento", ha criticado la portavoz.

Por último, los socialistas han criticado que el alcalde anuncie ahora que quiere abrir un diálogo con los vecinos. "Dice que ahora hablará con los vecinos para decidir el futuro del Triángulo de Galatzó. Estaría bien que lo hubiera hecho desde el primer momento y no cuando ya existe un malestar social evidente", ha concluido Francés.