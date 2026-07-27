El PSOE apoya la retirada del monolito franquista de Maó

MENORCA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha expresado este lunes su apoyo a la decisión de la Dirección General de Memoria Democrática del Ministerio de Política Territorial de retirar el monolito franquista de la Explanada de Maó, una actuación que ha considerado necesaria "para eliminar del espacio público los símbolos de exaltación de la dictadura".

Los socialistas han argumentado que "la retirada del monumento representa un acto de reparación hacia las víctimas del franquismo y sus familias, así como una muestra del compromiso de las instituciones con los valores democráticos".

En esta línea, han recordado que el monolito fue construido en 1939, justo después de la Guerra Civil, mediante trabajos forzados de presos republicanos y con materiales procedentes del expolio de monumentos prehistóricos de Menorca.

La presidenta del PSOE de Maó, Margarita Mercadal, ha destacado la trascendencia de esta decisión también desde una vertiente personal, ya que ha explicado que su padre fue uno de los presos republicanos obligados a participar en la construcción del monumento. En este sentido, ha afirmado que la retirada "contribuye a restituir la dignidad de las personas que sufrieron la represión franquista y a preservar una memoria democrática basada en el respeto a los derechos humanos".

Mercadal también ha recordado que durante décadas el monolito presidió actos militares y conmemoraciones vinculadas al régimen franquista, y ha defendido que "los espacios públicos deben representar los valores de convivencia, libertad y democracia, y no homenajear un golpe de Estado ni una dictadura".

Por su parte, el vicesecretario general del PSOE de Menorca, secretario general del PSOE de Maó y alcalde de Maó, Héctor Pons, ha enmarcado la retirada del monumento dentro del proceso de transformación urbana de la Explanada, uno de los proyectos estratégicos de la ciudad. Según ha explicado, el Ayuntamiento trabaja en la licitación de la redacción del proyecto ejecutivo de remodelación de la plaza, con el objetivo de recuperar este espacio para la ciudadanía.

Pons ha considerado que la eliminación del monolito "es un paso necesario tanto para avanzar en las políticas de memoria democrática como para redefinir un espacio central de Maó desde una perspectiva abierta, cívica e integradora".

Desde el PSOE de Maó han defendido que "la retirada del monumento permite avanzar en el cumplimiento de la legislación vigente, contribuye a reparar una injusticia histórica y ayuda a construir una memoria colectiva basada en los valores democráticos, el respeto a los derechos humanos y el reconocimiento de todas las víctimas de la represión franquista".