PSOE Ciutadella se compromete a agilizar cesión de terrenos a Salud para ampliar en superficie el Canal Salat

MENORCA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Ciutadella ha ratificado este sábado su apuesta por la ampliación del Canal Salat y se ha comprometido a agilizar la cesión de los terrenos a la Conselleria de Salud para hacerlo posible.

como respuesta "más rápida, efectiva y consensuada" para dar respuesta a las necesidades sanitarias de la localidad.

La propuesta nace de las demandas del colectivo sanitario, y da

continuidad al trabajo hecho durante este mandato por la Conselleria de Salud del Govern balear, que ya ha trasladado al Ayuntamiento de Ciutadella la petición de cesión de los terrenos adjuntos al actual centro sanitario para poder avanzar en el proyecto.

En este sentido, desde la agrupación socialista se ha instado a la alcaldesa a resolver "con urgencia y diligencia" esta demanda del Govern balear.

En caso de que no se haga en este mandato, la candidata del PSOE Ciutadella a la alcaldía, Carol Cerdà, se ha comprometido a agilizar estos trámites, "puesto que es necesario atender cuando antes esta necesidad de los ciutadellencs y hacerlo con soluciones prácticas, factibles y efectivas, no con demagogia y con propuestas y actitudes que no hacen más que alargar el problema".

Los socialistas han defendido una ampliación del actual centro creciendo en superficie, no en altura. La apuesta para concentrar la actividad sanitaria en el Canal Salat responde al hecho que el 80% de la ciudadanía de Ciutadella tiene un fácil acceso a este centro, por su ubicación e infraestructuras. Por el contrario, se considera que un segundo centro en Santa Rita implicaría una menor eficiencia de los recursos, y su ubicación no se considera adecuada. Por contra, la ampliación del actual centro en superficie permitiría, según los socialistas, poder acometer las obras sin interferir en la actividad ordinaria del centro, y ampliar especialidades y servicios para los ciutadellencs.

Los socialistas han recordado que tanto la gerente del Área de Salud de Menorca como el coordinador de Canal Salat están al corriente de esta propuesta de ampliación y la aprueban. Incluso hay un plan funcional ya elaborado para esta ampliación.

"Nuestro proyecto para Ciutadella quiere dar respuestas reales a las necesidades de la ciudadanía, aprovechando los recursos disponibles, con entendimiento con todas las administraciones implicadas y con valentía y decisión para desencallar asuntos que

requieren ya de una solución", ha concluido Carol Cerdà.