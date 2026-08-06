El PSOE critica que el decreto de conciertos educativos "pone en riesgo" el sistema educativo de Menorca

Archivo - Una alumna estudiando - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MENORCA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Menorca ha expresado este jueves su preocupación por el nuevo decreto de conciertos educativos aprobado por el Govern, al considerar que la norma refuerza la posición de los centros concertados "en un momento especialmente delicado para el futuro de la educación en la isla".

Los socialistas han señalado que Menorca afronta un descenso sostenido de la natalidad que obligará, durante los próximos años, a tomar decisiones importantes sobre la planificación educativa.

"El nuevo decreto amplía hasta diez años la duración de los conciertos educativos e incorpora nuevos mecanismos de protección para los centros concertados, sin establecer garantías equivalentes para la red pública, que es la que vertebra el sistema educativo menorquín", han señalado.

En este punto, han recordado que Menorca tiene una realidad muy diferente a la de Mallorca, ya que la mayor parte de los centros educativos de la isla son públicos y han subrayado que existen varios municipios como Es Mercadal, Es Migjorn Gran, Fornells, Es Castell y Sant Lluís, donde la única oferta educativa es la escuela pública.

"En el resto de municipios, Maó, Ciutadella, Ferreries y Alaior, la oferta pública es superior a la concertada. Esta realidad territorial exige una planificación específica que tenga en cuenta el papel esencial que desempeña la red pública", han manifestado.

El PSOE ha considerado que "el principal interrogante que plantea este decreto es quién asumirá las consecuencias de la disminución del número de alumnos".

A su entender, si los conciertos educativos se consolidan durante periodos más largos y disponen de mecanismos específicos de continuidad, "existe el riesgo" de que el ajuste derivado del descenso demográfico acabe recayendo principalmente sobre los centros públicos, con la consiguiente reducción de unidades, recursos o plantillas.

"No se trata de enfrentar a la escuela pública y a la concertada. Ambas forman parte del sistema educativo y desempeñan una función reconocida legalmente. El debate es otro: cómo debe planificarse la educación pública en un contexto de descenso de la natalidad y cuáles deben ser las prioridades a la hora de distribuir los recursos públicos", han añadido.

Los socialistas menorquines han defendido que la planificación educativa debe tener como eje principal la red pública, porque es la que "garantiza el acceso universal a la educación, asegura la cohesión territorial y da respuesta a todos los municipios de la isla, independientemente de su tamaño".

En este contexto, han reclamado al Govern que cualquier aplicación del nuevo decreto tenga en cuenta la realidad específica de Menorca y que las futuras decisiones sobre la reorganización de la oferta educativa se adopten con criterios de "transparencia, equidad y defensa del servicio público, evitando que sea la escuela pública la que asuma, casi en solitario, las consecuencias del descenso demográfico".