PSOE denuncia que el regidor de Turismo de Sant Antoni votó a favor de acuerdos de una empresa que le prestó dinero

EIVISSA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Sant Antoni ha exigido explicaciones al alcalde, Marcos Serra, tras conocer el contenido de un acta de la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado agosto en la que el teniente de alcalde Miguel Tur participó como miembro con derecho a voto en un acuerdo urbanístico a favor de la empresa que le prestó 190.000 euros.

Según ha informado el PSOE en un comunicado, en la sesión se aprobó por unanimidad autorizar modificaciones durante las obras de construcción de un edificio de 16 viviendas, piscina, elementos comunes y aparcamiento en la calle des Vedranell, un proyecto promovido por el grupo empresarial.

Los socialistas han considerado que Serra debe explicar desde cuándo conocía las relaciones de Tur con dicha empresa y por qué no adoptó medidas para que el regidor no interviniera en estos temas relacionados con la entidad.

A su entender, esta información "agrava las responsabilidades políticas" del alcalde y del regidor, y, por tanto, es "urgente" aclarar los motivos por los que Tur siguió participando en decisiones municipales que afectaban a estas empresas tras recibir el préstamo.

La formación ha avanzado que reclamará la documentación e informes relacionados con estos acuerdos, así como explicaciones sobre las medidas adoptadas por el alcalde y si conocía los hechos.