El PSOE Eivissa exige explicaciones por la detención del marido de una regidora por narcotráfico y blanqueo de capitales

Archivo - Un pleno del Ayuntamiento de Eivissa - AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

EIVISSA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Eivissa ha exigido una respuesta política e institucional del alcalde de la ciudad, Rafa Triguero, después de la detención del marido de una regidora del PP dentro de una operación que ha desarticulado una organización criminal que presuntamente introducía cocaína en Europa utilizando inmboliarias de lujo para blanquear el dinero en villas de Eivissa, Marbella y Madrid.

Los socialistas han hecho referencia a una noticia de 'La Voz de Ibiza' que señala que el marido de la 'popular' es uno de los detenidos en el marco de una operación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

Esta información, ha considerado el partido en un comunicado, obliga al alcalde a dar explicaciones públicas sobre la situación institucional de la regidora de su equipo de gobierno. Además, ha pedido a esta edil que dimita y que deje cualquier responsabilidad de decisión en el Ayuntamiento.

Para el PSOE, Triguero debe explicar si mantendrá a la edil en el cargo y qué medidas adoptará, asegurando que el alcalde "no puede limitarse a guardar silencio ante unos hechos de esta gravedad".

El PSOE ha concluido afirmando que el Ayuntamiento "debe ser un ejemplo de transparencia y responsabilidad política".