El PSOE exige al Govern el abono los 4,8 millones de las ayudas Provilac pendientes de 2025

MENORCA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Menorca ha exigido este martes al Govern el abono de los 4,8 millones de euros de las ayudas Provilac pendientes de 2025 y que se asegure su continuidad durante el año 2026.

Los socialistas han subrayado en una nota de prensa que, actualmente, cerca de un centenar de fincas, así como empresas e industrias lácteas de la isla, están pendientes de estas ayudas de 2025.

"El sector espera las ayudas desde el verano y, según ha indicado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern balear, no se resolverán hasta mediados de marzo", han apuntado.

La formación ha considerado "imprescindible" no sólo agilizar el pago de las ayudas pendientes, sino también garantizar la continuidad del plan durante 2026 y convocar de manera urgente la mesa del sector lácteo para conocer las actuaciones previstas en el Plan de apoyo al sector lácteo de 2026.

El PSOE presentará una propuesta al próximo pleno para exigir el abono de estos 4,8 millones, así como el compromiso del Consell de Menorca de ampliar, si fuera necesario, la partida presupuestaria destinada al Provilac en los presupuestos de 2026, con el objetivo de seguir apoyando a un sector clave para el presente y el futuro de la isla.

Así, ha recordado que el Provilac fue firmado a finales de 2021 con el consenso de las principales instituciones y entidades del sector, precisamente para hacer frente a la crisis estructural que sufre la ganadería lechera en Menorca.

En esta línea, han destacado que la crisis se ve agravada por el hecho de que el precio medio de la leche de vaca cruda en la isla se sitúa muy por debajo de la media estatal, lo que pone en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones.

"Concretamente, se sitúa en torno a los 54,2 céntimos por litro a nivel estatal, mientras que en Menorca se encuentra alrededor de los 46 céntimos", han concluido.