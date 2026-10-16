El PSOE de Maó insta al Govern balear a actuar frente a la crisis de la vivienda

MENORCA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller socialista Eduardo Robsy ha reclamado una respuesta "urgente y coordinada" ante la emergencia residencial que sufre Menorca, poniendo el foco en la responsabilidad del Govern, que tiene las competencias directas en materia de vivienda, y ha reclamado medidas concretas para facilitar el acceso de la población residente a una vivienda "digna y asequible".

Robsy ha anunciado que presentará en el pleno insular del lunes una propuesta de acuerdo en este sentido. "La competencia en materia de vivienda corresponde en exclusiva al Govern, con responsabilidades específicas del Consell en materia de emergencia residencial. Sin embargo, ante su inacción, se limitan a acusar al Gobierno central de no haber hecho nada, cuando no es así", ha explicado.

En este contexto, ha remarcado que "el Gobierno central ha propuesto diversas herramientas con impacto a corto plazo, pero las comunidades autónomas gobernadas por el PP no las han aplicado o el partido ha votado en contra de ellas en el Congreso de los Diputados".

En esta línea, se ha referido a cuestiones como la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, la fijación de precios máximos de alquiler para los grandes tenedores, la limitación de las subidas de las rentas, la prórroga obligatoria de los contratos o las deducciones fiscales de hasta el 100 por cien para los alquileres de vivienda como ejemplos de medidas a corto plazo que, según el PSOE, han sido bloqueadas por el PP.

Robsy ha explicado que uno de los puntos centrales de la iniciativa es la revisión del programa 'Alquiler seguro' del Govern, con el objetivo de adaptar los precios de referencia a la realidad económica y salarial de Menorca. "La propuesta reclama evitar que este programa contribuya a normalizar precios de alquiler inasumibles para buena parte de la población residente", ha dicho.

El PSOE también insta al Govern a impulsar una política de vivienda específica para la isla, con recursos suficientes y compromisos a corto plazo, así como a utilizar todas las herramientas legales disponibles para afrontar la emergencia residencial.

En este sentido, reclama ampliar el parque de vivienda pública y protegida, aplicar las medidas previstas en la legislación vigente y estudiar la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en los municipios que cumplan los requisitos legales.

Por otra parte, la propuesta apela a la responsabilidad del Consell y de los ayuntamientos de Menorca. Robsy plantea elaborar un inventario de suelo, edificios, locales e inmuebles públicos susceptibles de destinarse a vivienda pública, alojamientos dotacionales o fórmulas de alquiler asequible.

La iniciativa reclama igualmente que las políticas de vivienda tengan en cuenta la realidad específica de Menorca y que la isla no quede atrás respecto a los compromisos y recursos destinados a otros territorios de Baleares.

Finalmente, ha propuesto que el Consell manifieste su apoyo a la iniciativa europea de la Ley de Vivienda Asequible, impulsada por la Comisión Europea. "Este nuevo marco podría permitir, si se cumplen las condiciones establecidas, adoptar medidas de intervención en mercados residenciales especialmente tensionados, incluida una eventual restricción a la compra de viviendas por parte de personas no residentes", ha concluido.