PSOE Palma critica "inacción" de Martínez tras detectar que "el 45% del alquiler turístico de Airbnb en Palma es ilegal"

El secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela, junto al regidor socialista en el Ayuntamiento de Palma Pepe Martínez, en rueda de prensa - PSOE PALMA

PALMA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Palma ha criticado la "inacción" del alcalde, Jaime Martínez, después de detectar, tras haber hecho un estudio, que "el 45 por ciento de la oferta turística de Airbnb en Palma es ilegal".

En una nota de prensa, el PSOE Palma ha informado que ha detectado que "el 45 por ciento de los anuncios de alquiler turístico en Palma que se ofertan hoy en una única plataforma, Airbnb, son ilegales". Esta cifra demuestra "la inacción del alcalde", que "no ha hecho nada para cambiar la situación, solo aprobar más plazas de alquiler turístico en suelo rústico", según el secretario general de la Agrupación Socialista de Palma (ASP), Iago Negueruela.

Los socialistas han llevado a cabo un estudio para comprobar cuál es la realidad que vive Palma en materia de alquiler turístico. Así, de los aproximadamente 1.500 anuncios que tiene activos la plataforma, "684 son ilegales". De estos, "455 no tienen ningún tipo de licencia" mientras que "409 tienen licencias 'fake', es decir, que son falsas", siempre de acuerdo con el estudio de los socialistas. "El centro de Palma es la zona que más oferta ilegal tiene, que es de todo tipo: en pisos, en casas, en habitaciones...", han señalado.

Así, los socialistas registrarán en el Consell de Mallorca los datos que han obtenido para que tengan conocimiento y pueda actuar. "Les hemos hecho parte del trabajo, ahora tienen que actuar y dejar de mirar hacia otro lado. Exigimos contundencia". Además, también piden "que se retiren los anuncios ilegales, se sancionen los infractores y se clausuren las viviendas", ha afirmado el secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela.

Negueruela ha recordado que "la ciudadanía ha hablado de forma clara: no quiere alquiler turístico y la vivienda es su principal preocupación". "Exigimos que el alcalde se ponga a trabajar para que las viviendas se pongan al servicio de la ciudadanía. Los datos son contundentes", ha afirmado el secretario general.

El regidor socialista en el Ayuntamiento de Palma Pepe Martínez ha explicado la metodología de trabajo que ha usado, y que ha consistido en revisar, uno a uno, los anuncios. Así, "se ha descubierto que la mayoría de los anuncios se encuentran en el centro, pero el alquiler turístico ilegal llega a todos los barrios de Palma".