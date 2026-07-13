El PSOE de Palma pide a Cort un nuevo local para la asociación de mayores de Son Cladera

El PSOE de Palma pide a Cort un nuevo local para la Asociación de Gent Gran de Son Cladera. - PSOE PALMA

PALMA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE defenderá en el pleno de julio del Ayuntamiento de Palma una moción para reclamar a Cort que habilite un nuevo local para la Asociación de Gent Gran de Son Cladera, después de que la entidad haya sido desalojada del espacio donde desarrollaba sus actividades.

Según han señalado los socialistas en un comunicado, la propuesta plantea que el Ayuntamiento disponga de un plazo máximo de un mes para ofrecer una solución, ya sea mediante un local municipal, una cesión, la colaboración con otras administraciones o cualquier otra fórmula que garantice la continuidad de la entidad.

La moción también solicita que se retomen las negociaciones con la asociación y que se habilite un espacio provisional para que sus miembros puedan mantener su actividad mientras se encuentra una solución definitiva.

Asimismo, el PSOE ha reclamado que se cumpla el acuerdo aprobado por el pleno municipal en febrero de 2024 para apoyar a los mayores de Son Cladera y garantizar que la asociación disponga de una sede estable.

El regidor socialista en el Ayuntamiento de Palma, Daniel Oliveira, ha defendido que los miembros de la asociación "no reclaman privilegios, sino algo tan básico como poder disponer de un local para reunirse".

Asimismo, ha acusado al Consistorio de conocer la situación "y no haber hecho nada" y ha reclamado que se reanuden de forma inmediata las negociaciones para encontrar una ubicación alternativa.