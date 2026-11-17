EIVISSA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo PSOE del Consell d'Eivissa ha votado en contra de los Presupuestos de 2027 aprobados en pleno al considerar que "evidencian el fracaso de las políticas desarrolladas durante los últimos ocho años" en la isla.

"Después de más de 1.000 millones de euros en presupuestos durante ocho años de gobierno de Vicent Marí, ¿estamos mejor a día de hoy? ¿Tenemos una isla más ordenada, menos saturación, un transporte público que funcione, más vivienda asequible y mejores servicios públicos? La respuesta es rotunda: no", ha manifestado la portavoz socialista Elena López durante el pleno.

Según ha reiterado, las cuentas son "más de lo mismo" y no responden a los problemas estructurales de la isla. "Se han pasado ocho años vendiendo humo y titulares, mientras los problemas de Eivissa no han hecho más que crecer, los servicios públicos no han hecho más que deteriorarse y nuestro modelo económico, turístico, territorial y social ha ido hacia una deriva muy clara: la luxificación, la fiesta, la desprotección y unas desigualdades sociales cada día más agravadas", ha denunciado.

La portavoz se ha referido a las dificultades de acceso a la vivienda, la saturación y la desigualdad, criticando que Eivissa es "una isla de villas y una isla de chabolas. Una isla de Ferraris y de transporte público e infraestructuras lamentables".

Uno de los principales argumentos del Grupo PSOE contra el presupuesto son las conclusiones del informe de Intervención sobre la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. Este documento estima que el proyecto de presupuesto del Consell para 2027 presenta una necesidad de financiación de 22,89 millones de euros.

Según ha asegurado, el informe también señala que no se puede acreditar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, ni efectuar una valoración completa de la sostenibilidad financiera del endeudamiento proyectado. Además, ha criticado la operación de préstamo prevista por importe de 28,2 millones de euros destinada a "cuadrar el presupuesto".

En materia de vivienda, ha censurado que el Consell no impulse una política insular con recursos suficientes para ampliar el parque público y facilitar el acceso a una vivienda asequible. "Tenemos familias que no pueden pagar un alquiler, personas que comparten habitación y trabajadores que no encuentran un lugar donde vivir. Y ante el principal problema que tiene esta isla, lo que nos presentan son anuncios y partidas que no están a la altura de las necesidades", ha manifestado.

La portavoz ha cuestionado especialmente que el gobierno presente una aportación de tres millones de euros para vivienda como una respuesta suficiente, cuando los presupuestos acumulados de los ocho años de mandato superan los 1.000 millones de euros.

Además, ha criticado que el PP presente como nuevas inversiones actuaciones que provienen de planificaciones y proyectos de los mandatos de los presidentes socialistas Xico Tarrés y Vicent Torres y ha recordado que una parte importante de los recursos que llegan al Consell provienen del sistema de financiación y de las transferencias del Gobierno, reclamando al Govern que participe en las negociaciones para mejorar la financiación autonómica.