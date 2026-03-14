El PSOE de Sa Pobla responsabiliza al Govern y a la gerencia de s'Esplet del cierre de la cooperativa

Archivo - El PSIB de Sa Pobla rechaza los dos trazados del tren a Alcúdia por afectar hasta 90 fincas agrícolas - PSOE - Archivo

PALMA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Sa Pobla ha responsabilizado al Govern y a la gerencia de s'Esplet del cierre de la cooperativa.

En un comunicado, los socialistas han recordado que antes de la venta de la empresa, el director general de Agricultura, Fernando Fernández, decidió desprenderse del diez por ciento de participación que el Ejecutivo autonómico tenía, aplicando una fórmula pensada solo para socios payeses, una decisión que han considerado injustificable y que debilitó todavía más la cooperativa.

La secretaria general de la Agrupación Socialista de Sa Pobla, Xesca Mir, ha criticado la gestión interna de la empresa. "Es imprescindible que Joan Company, gerente durante 33 años, asuma su responsabilidad. Ha pasado de dirigir una empresa líder en investigación y exportación de patata a dejarla en quiebra y con un ERE. Muchos socios abandonaron s'Esplet por falta de transparencia y para sentirse más invitados a salir que no a quedarse", ha afirmado.

En cuando al papel del Ejecutivo autonómico, el PSOE ha criticado la inacción de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural. Para los socialistas, el conseller Joan Simonet y el director general han demostrado una dejadez absoluta hacia los payeses de sa Pobla. "No han estado junto al campo, no han aportado soluciones y han actuado guiados por intereses que no representan sa Marjal ni a sus agricultores", ha añadido Mir.

Los socialistas han recordado que ya expresaron su desacuerdo con la venta de la participación pública y con la decisión de poner a la venta s'Esplet, a pesar de respetar la decisión adoptada en asamblea.

Sin embargo, han lamentado, la realidad a día de hoy es que la empresa acumula una deuda próxima a los cuatro millones de euros y que los rumores sobre posibles compradores han desaparecido completamente.