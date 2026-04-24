PSOE Sant Antoni propone acabar con los cortes de suministro de agua por el consumo "excesivo" de los hoteles

EIVISSA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Sant Antoni ha presentado una iniciativa para acabar con los cortes de suministro que afectan a los residentes a consecuencia del consumo "excesivo" de agua por parte de grandes establecimientos turísticos.

En un comunicado, los socialistas han recordado que los vecinos de Caló des Moro sufrieron un corte de servicio de más de siete horas por la pérdida de presión en la red cuando se llenaban piscinas de hoteles al mismo tiempo.

El portavoz socialista en el municipio, Antonio Lorenzo, ha defendido la necesidad de esta medida recordando que la presión sobre los recursos hídricos es "cada vez más preocupante".

La iniciativa socialista reclama la redacción de una ordenanza municipal que regule específicamente la actividad de complejos turísticos y grandes comunidades de propietarios.

Así, se propone prohibir el uso de agua de la red pública para llenar piscinas durante la temporada o en situaciones de sequía, obligando a realizar este proceso mediante camiones cisterna de fuentes autorizadas o agua regenerada.

El portavoz ha criticado la gestión del equipo de gobierno municipal, denunciando que es "inaceptable que la infraestructura pública colapse por falta de planificación y regulación, penalizando a las familias ante la actividad turística".

Además, el PSOE apuesta por un control técnico y sancionador más estricto y que se lleve a cabo un estudio de la red en barrios sensibles para instalar válvulas de sectorización.