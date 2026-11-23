EIVISSA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Sant Joan de Labritja ha exigido explicaciones urgentes al equipo de gobierno municipal por la decisión de destinar 850.000 euros de las arcas municipales a la expropiación de una parcela de 500 metros cuadrados situada en Portinatx.

Según ha explicado el partido en un comunicado, el grupo municipal ha considerado que esta operación "evidencia la falta de transparencia y de planificación urbanística del gobierno municipal, que debe justificar con claridad las decisiones que afectan al patrimonio público".

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pep Torres 'Peret', ha señalado que una operación de esta magnitud no puede quedar sin una explicación detallada sobre su necesidad, la finalidad urbanística y el coste que representará para el municipio.

"El PP tiene que dar explicaciones sobre esta operación. Estamos hablando de 850.000 euros de dinero público y queremos saber por qué se expropia esta parcela, qué uso se le quiere dar, qué necesidad urbanística hay detrás de esta decisión y cómo se ha calculado esta cantidad", ha explicado.

También ha manifestado que la gestión urbanística de Sant Joan necesita más planificación, rigor y transparencia, criticando que el gobierno municipal incorpore un gasto de esta magnitud sin que la ciudadanía disponga de información clara sobre el proyecto que lo justifica.

"No basta con poner una partida de 850.000 euros en una modificación de crédito. El gobierno municipal tiene que explicar qué interés general defiende, qué alternativas ha estudiado y por qué considera que esta expropiación es una prioridad para Sant Joan", ha reclamado.

Por este motivo, el Grupo Municipal Socialista presentará una moción de control en el próximo pleno municipal para pedir explicaciones sobre cuál es la finalidad concreta de la expropiación, qué proyecto o uso público se prevé desarrollar en estos terrenos y qué necesidad urbanística justifica esta actuación.

También reclamará que se explique cómo se ha determinado el precio de la expropiación, qué valoraciones se han hecho y si se han llevado a cabo tasaciones independientes o se han estudiado alternativas.

El Grupo Municipal Socialista considera igualmente necesario que el gobierno explique por qué ha situado este gasto entre las prioridades municipales.