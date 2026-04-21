El PSOE vuelve a pedir la UVI móvil 24 horas en Es Mercadal tras la explosión que tuvo lugar en Es Migjorn

MENORCA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSIB Carol Marqués ha reiterado este martes durante el pleno del Parlament la necesidad de ampliar a 24 horas el servicio de UVI móvil de Es Mercadal después del fallecimiento de una mujer de 70 años a causa de una explosión en su vivienda en Es Migjorn Gran, el pasado 10 de abril.

Según ha explicado posteriormente la consellera de Salud, Manuela García, la primera ambulancia llegó al lugar del suceso 13 minutos después de recibir el aviso, si bien ha añadido que la UVI móvil tardó 28 minutos en desplazarse hasta Es Migjorn.

"No sabemos qué es lo que hubiera pasado si la ambulancia hubiera llegado en cinco minutos en lugar de en media hora, pero es evidente que una atención rápida es clave tras un accidente grave", ha dicho Marqués, quien ha acusado a García de "no escuchar a nadie" y de negarse a aplicar el servicio de la UVI móvil de Es Mercadal también durante el verano, "a pesar de estar aprobado por el Parlament desde 2024".

La consellera ha manifestado que "el SAMU-061 tiene los mejores tiempos de respuesta de todo el país", y ha criticado que, mientras la UVI móvil estaba operativa en Es Mercadal de lunes a viernes durante el anterior mandato, el actual Govern ha aumentado su operativa también durante el fin de semana.

"Ni improvisamos ni mentimos, eso se lo dejamos a ustedes que lo tienen impregnado en su ADN como ha puesto de manifiesto la UCO", ha concluido García.