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PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha publicado este martes en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) una ampliación de cuatro millones de euros de las ayudas para el desguace de los vehículos más contaminantes.

Según ha detallado en un comunicado, con esta aportación, el presupuesto de la convocatoria Desballesta alcanza los 7,99 millones de euros con el objetivo de abonar las ayudas correspondientes a los 3.000 expedientes pendientes, siempre que cumplan los requisitos.

La ampliación permite reforzar los recursos destinados a las personas que presentaron la solicitud dentro del plazo de la convocatoria y que han quedado pendientes de cobrar por falta de crédito. La finalidad es dar respuesta a estos expedientes y hacer efectivos los pagos dentro del ejercicio presupuestario de 2026.

La convocatoria se publicó con una dotación inicial de dos millones de euros y ya había recibido una primera ampliación de 1,99 millones de euros, publicada el 7 de noviembre. Con la nueva aportación, el presupuesto inicial se ha cuadruplicado. Las dos ampliaciones se financian con fondos propios de la Comunidad Autónoma, mientras que la dotación inicial procede del impuesto de turismo sostenible.

Las ayudas consisten en una cuantía fija de 2.000 euros por vehículo desguazado. La tramitación incluye la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos y permite prescindir del trámite de audiencia cuando solo se tienen en cuenta los hechos y la documentación aportados por las personas interesadas.

Esta línea de subvenciones tiene como finalidad favorecer la retirada de la circulación de los vehículos más contaminantes y contribuir a reducir las emisiones del parque móvil de Baleares.