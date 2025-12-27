Publicada convocatoria de ayudas a residentes de Menorca y Pitiusas que hagan escala en Mallorca por viajes del Imserso - CAIB

PALMA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear, a través de la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, ha publicado la nueva convocatoria de ayudas a residentes de Menorca, Ibiza y Formentera que tengan que hacer escala en Mallorca por los viajes del Imserso.

En nota de prensa, la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha informado que ha publicado la nueva convocatoria de ayudas destinadas a personas mayores residentes en Menorca, Ibiza y Formentera que necesiten desplazarse a Mallorca por viajes del Programa de Turismo del Instituto de Personas Mayores y Servicios Sociales (Imserso).

Según ha explicado, la convocatoria contempla un importe de 51.000 euros, que se podrá incrementar en caso de que resulte insuficiente para atender las solicitudes, para todos los viajes realizados entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2027.

En la subvención entran los gastos derivados del desplazamiento y, en caso de que sea necesario, los de la pernoctación en un hotel. Las cantidades serán de un máximo de 150 euros por beneficiario individual o de 200 euros en el caso de que la persona beneficiaria viaje con un acompañante, en las condiciones que establece el Programa de Turismo del Imserso.

La finalidad de la convocatoria es que todas las personas mayores residentes en Baleares disfruten de un ocio de calidad en igualdad de oportunidades, de modo que la residencia en las islas de Menorca, Ibiza y Formentera no suponga una desventaja a la hora de participar en programas dirigidos al desarrollo de actividades culturales y recreativas, con la contribución a la mejora de la salud y la calidad de vida, la promoción del envejecimiento activo y el fomento de la autonomía personal, así como la prevención de la dependencia y la promoción de la autonomía personal de las personas mayores.

"Es una prioridad de la Conselleria", ha dicho la directora general de Atención a la Dependencia y las personas con Discapacidad, María Castro, "fomentar la autonomía de las personas mayores porque eso supone una mejora de su salud y de la calidad de vida".

En este sentido, la convocatoria "va destinada a que la participación en actividades culturales y de ocio", ha dicho Castro, "no suponga un gasto añadido para las personas residentes en Menorca, Ibiza y Formentera".

Este 2025, un total de 230 personas se han beneficiado de esta ayuda, de las que 68 eran personas de Ibiza y 162 de Menorca.