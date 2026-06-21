Quema dos contenedores en Palma y acaba detenido por quebrantar una orden de alejamiento de la casa de su madre

Uno de los vehículos afectados en el incendio. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre por supuestamente quemar dos contenedores junto a la casa de su madre, respecto de la cual tenía una orden de alejamiento que ya había quebrantado en el pasado.

Los hechos, según ha informado el cuerpo municipal, ocurrieron sobre las 03.45 horas del pasado 18 de junio en la calle Gabriel Alzamora.

El 092 recibió una llamada en la que se alertaba de que se estaba produciendo un incendio en dos contenedores de basura orgánica que amenazaba con propagarse a dos vehículos que estaban aparcados muy cerca, un turismo y un cuatriciclo ligero.

Los policías, en colaboración con los bomberos, fracturaron las ventanillas de los dos vehículos para acceder a su interior, quitar el freno de mano y poder desplazarlos. Pese a las maniobras, la puerta trasera del cuatriciclo resultó dañada por las llamas.

Los bomberos extinguieron el fuego, que acabó calcinando los dos contenedores en su totalidad. Los policías se pusieron en contacto con los propietarios para explicarles el procedimiento que debían seguir para reclamar los daños.

De forma paralela, se entrevistaron con un testigo que dijo que había visto a un hombre, que portaba una chaqueta roja y una mochila, deambulando cerca de los contenedores. Justo cuando el sospechoso se alejó, el contenedor empezó a arder, según su versión.

Los agentes localizaron por la zona a un hombre que coincidía con la descripción facilitada por el testigo. Entre sus pertenencias encontraron un mechero y un documento judicial de puesta en libertad, fechado dos días atrás, por una detención previa por quebrantamiento de condena.

El hombre, descubrieron después, tenía en vigor una orden de alejamiento de 500 metros del domicilio de su madre, que se encontraba a unos 200 metros del lugar del incendio.

Es por ello que el sospechoso, de 56 años y nacionalidad española, fue detenido como supuesto autor de un delito de daños y otro de quebrantamiento de medida cautelar y puesto a disposición de la Policía Nacional.