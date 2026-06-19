La quinta semana de huelga de médicos deja más de 12.700 actuaciones canceladas en Baleares

Decenas de personas durante una concentración de facultativos. - David Zorrakino - Europa Press

PALMA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La quinta semana de huelga médica del año contra el Estatuto Marco ha supuesto en Baleares la cancelación más de un total de 12.704 actuaciones.

Según ha informado la Conselleria de Salud, el IBSalut reprogramará las actividades canceladas a fin de minimizar el impacto negativo sobre los usuarios.

Concretamente, los paros han provocado la suspensión de un total de 246 intervenciones quirúrgicas, 8.308 consultas hospitalarias, pruebas radiológicas o pruebas diagnósticas 4.150 consultas en atención primaria.

Por islas, en Mallorca se han suspendido 178 intervenciones quirúrgicas, 7.038 consultas hospitalarias, pruebas diagnósticas y radiológicas y 4.027 consultas de atención primaria.

En Menorca se han suspendido 10 intervenciones quirúrgicas, 473 consultas hospitalarias, pruebas diagnósticas y radiológicas y 228 consultas de atención primaria.

En Eivissa han sido 58 intervenciones quirúrgicas canceladas, 797 consultas hospitalarias, pruebas diagnósticas y radiológicas y 635 consultas de atención primaria.

Durante los 30 días de la huelga del personal médico contra la reforma del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud propuesta por el Ministerio de Sanidad el Servicio de Salud de las Islas ha tenido que reprogramar un total de 86.957 actuaciones médicas anuladas.

La reprogramación de las actividades supondrá un ligero incremento en las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, consultas y pruebas diagnósticas, según han advertido.