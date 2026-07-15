Raixa acogerá conciertos a capela, un reconocimiento a las mujeres en la música y un homenaje a Amy Winehouse

Cartel del ciclo de conciertos 'Nits d'estiu a Raixa 2026'. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha presentado una nueva edición de 'Nits d'estiu a Raixa 2026', con un ciclo de conciertos gratuitos que se desarrollarán entre el 18 de julio y el 22 de agosto en la finca pública con actuaciones a capela, se reivindicará la figura de la mujer en la música y se recordará a la cantante Amy Winehouse.

Todos los conciertos son aptos para todos los públicos, comenzarán a las 21.00 horas, el aforo es limitado, la entrada es gratuita y no ese requiere reserva previa, según ha explicado la institución insular en un comunicado.

La primera actuación será este sábado con el concierto de Cap Pela, el grupo vocal de Mallorca que interpreta sus temas preferidos del pop-rock sólo con la voz, sin ningún tipo de acompañamiento instrumental.

El grupo está compuesto por cuatro voces femeninas y tres voces masculinas --dos sopranos, dos contraltos, dos tenores y un bajo-- con las que interpretan un abanico sonoro "amplísimo y sorprendente", con el que reconstruyen y reinventan grandes éxitos del blues, pop-rock y jazz de todos los tiempos y canciones tradicionales y populares de todo el mundo.

El segundo evento musical del verano en Raixa tendrá lugar el 25 de julio. 'La croada al Regne sobre el mar' narra la historia de la conquista del reino de Mallorca, con una actuación en el que orquesta, coro, solista y narrador rememorarán la conquista cristiana de Mallorca.

El tercer concierto se celebrará el 8 de agosto, bajo el título 'Dives amb veu de dona', un proyecto que reúne a tres voces femeninas con trayectorias consolidadas de la escena musical balear, como son Marga Pocoví, Marisa Rojas y Esperança Sureda. Un homenaje a la figura femenina dentro del mundo de la música, a través de versiones interpretadas por las grandes divas del panorama musical, tanto nacional como internacional.

El ciclo musical en Raixa se cerrará el 22 de agosto con la actuación de 'Back to Black: Homenatge Amy Winehouse', donde los diez componentes del grupo harán un repaso por los éxitos de esta artista del soul.

El conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, ha recalcado que estos conciertos están abiertos a la ciudadanía de Mallorca, que puede disfrutar de sus jardines, conocer la finca y su entorno paisajístico excepcional al mismo tiempo que disfruta de las veladas musicales en Raixa.