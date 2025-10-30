Ratapinyada 2026 en Palma: consulta el horario, la ubicación y el programa completo

PALMA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma, a través del servicio Dinamo, ha organizado una nueva edición de la Ratapinyada, que este año alcanza su 48 edición y tendrá lugar este viernes en el parque de Ses Fonts, de 17.30 a 20.30 horas, con una programación que incluye escape room, maquillaje de Halloween y esgrima histórica.

El evento contará con una amplia variedad de actividades ideadas por una veintena de jóvenes, que han aportado su creatividad para diseñar un programa que incluye, además, juegos de rol, exposiciones artísticas, talleres de dibujo y de llaveros, así como de esgrima histórica, a cargo de Camhed.

Además, los asistentes podrán participar en dinámicas del grupo de jóvenes de Seo-Virot Balears. La jornada también incluirá karaoke, pasarela de cosplay, actuaciones de baile, una sesión de K-pop y una actuación de DJ para cerrar el evento.

La Ratapinyada es gratuita y está dirigida principalmente a jóvenes de entre 14 y 30 años. Quienes se inscriban previamente a través del formulario disponible en www.equipdinamo.es y acudan el día del evento podrán participar en el sorteo de diversos regalos cedidos por comercios locales de Palma.

Asimismo, durante toda la jornada se dispondrá de un punto de información sobre las propuestas y proyectos que el servicio Dinamo tiene previstos para los próximos meses, con el fin de fomentar un ocio juvenil saludable y seguro en la ciudad.