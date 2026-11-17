Archivo - Sede del TSJIB y de la Audiencia Provincial de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Baleares ha ratificado la pena de cinco meses de prisión que un juzgado penal de Palma impuso a un hombre por robar a un turista con el método del abrazo en Calvià.

La Sala ha confirmado la condena al ciudadano senegalés declarado culpable de un delito de hurto, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

Los hechos ocurrieron en una calle del citado municipio mallorquín cuando el acusado interceptó a un turista y, fingiendo un encuentro afectuoso, lo abrazó para robarle disimuladamente un móvil de alta gama, tasado en 700 euros.

El hombre fue interceptado en ese mismo momento por agentes de paisano de la Policía Local de la localidad que presenciaron los hechos.

El tribunal destaca que la sentencia recurrida se basa en "testimonios directos, persistentes y concordantes", prestados por aquellos que presenciaron personalmente los hechos y cuya credibilidad "no ofrece motivos de duda".

Además, continúa la Sala, estas declaraciones se apoyan en datos objetivos derivados de la propia actuación policial. Así, no aprecia ningún vacío probatorio ni una valoración arbitraria o irracional de la prueba.