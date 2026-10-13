Reaniman a un hombre de 60 años tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en los juzgados de Palma

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sanitarios del SAMU 061 han reanimado a un hombre de 60 años que la mañana de este lunes ha sufrido una parada cardiorrespiratoria cuando se encontraba en los juzgados de Vía Alemania, en Palma.

Los hechos, según ha informado el 061, han ocurrido sobre las 09.10 horas y rápidamente se han movilizado dos ambulancias y un vehículo de logística.

Un médico forense que se encontraba en las dependencias judiciales ha comenzado las maniobras de reanimación cardiopulmonar, que los sanitarios han continuado hasta conseguir reanimarle.

La víctima, de unos 60 años, ha sido trasladada a la Clínca Rotger con pronóstico reservado.