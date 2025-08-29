Recatados 40 migrantes llegados a Baleares en dos pateras, una de ellas al sur de Menorca

Archivo - La salvamar Macondo rescata una patera en aguas próximas a Gran Canaria - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

PALMA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado en Baleares a 40 personas migrantes que viajaban a bordo de dos pateras. Mientras una de las embarcaciones ha sido localizada al sureste de Maó (Menorca), algo poco habitual, los tripulantes de la otra se encontraban en una zona escarpada de la isla de Cabrera.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, el primer rescate se ha prolongado durante varias horas y ha tenido lugar entre las 13.44 y las 18.00 horas en Cabrera.

Un total de 29 personas de origen subsahariano, que ya habían desembarcado, se encontraban atrapados en una zona escarpada. Para su rescate ha sido necesaria la intervención del Servicio Marítimo, del Servicio Aéreo, del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil.

A las 19.40 horas se ha procedido al rescate de 11 personas, también de origen subsahariano, cuya embarcación se encontraba a 35 millas al sureste de Maó. Es poco habitual que las pateras que viajan de Argelia a Baleares lleguen hasta Menorca, dado que es la isla más alejada del continente africano.

Un velero francés ha contactado con Salvamento Marítimo de Francia, quienes a su vez, a través del Centro Nacional de Coordinación de Salvamento, han solicitado la intervención de Salvamento Marítimo de España para que acudiera a su rescate.