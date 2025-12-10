Rechazada la petición de medidas cautelares en relación a la peatonalización de la plaça des Born

MENORCA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciutadella ha informado este miércoles de que el Juzgado Contencioso Administrativo número 4 de Palma ha desestimado la petición de medidas cautelares presentada por varios establecimientos y particulares en relación con las actuaciones en la plaça des Born y su entorno.

"La resolución permite mantener con normalidad el modelo de movilidad y ordenación del espacio público desplegado por el equipo de gobierno", han subrayado desde el Consistorio.

En concreto, han señalado que la jueza responsable del caso descarta que las actuaciones municipales puedan considerarse vía de hecho. "La resolución indica que existe un título habilitante que ampara las decisiones adoptadas y que, por tanto, las actuaciones no se han llevado a cabo al margen del procedimiento", han explicado.

"También señala que el debate sobre la validez del título corresponderá al procedimiento principal, pero que en ningún caso puede considerarse que el Ayuntamiento haya actuado sin cobertura jurídica", han añadido.

Además, según han dicho, la jueza destaca que la medida cautelar solicitada, que pretendía revertir de inmediato la configuración actual del espacio, no es adecuada ni proporcionada. La resolución subraya que las actuaciones ya están ejecutadas y en funcionamiento, y que deshacerlas comportaría un perjuicio relevante para el interés general, incluyendo gastos públicos innecesarios y una alteración injustificada de la ordenación vigente.

El Ayuntamiento ha valorado esta resolución, que "confirma que las actuaciones en la Plaça des Born y su entorno se han llevado a cabo dentro del marco legal y con criterios técnicos coherentes". El Consistorio ha recordado que el proyecto responde al objetivo de crear un espacio público más seguro, accesible y ordenado, con una movilidad más sostenible y una mayor calidad urbana para residentes y visitantes.

En el mismo sentido, el Ayuntamiento ha remarcado que el Consell Insular de Menorca ha resuelto que la instalación de mobiliario urbano en la plaza des Born no constituye ninguna infracción de la Ley 12/1998 del Patrimonio Histórico de Baleares, dado que es competencia municipal autorizar y definir los criterios de intervención dentro del Conjunto Histórico, incluyendo la disposición del mobiliario urbano. Esta resolución confirma que las actuaciones realizadas se ajustan a la normativa patrimonial vigente y descarta cualquier vulneración en este ámbito.

El equipo de gobierno liderado por el socialista Llorenç Ferrer, ha reiterado su compromiso con el diálogo con comerciantes, vecinos y agentes sociales, y mantiene la voluntad de escuchar e incorporar mejoras siempre que sea necesario. Paralelamente, ha remarcado que continuará defendiendo la legalidad de las actuaciones en el procedimiento judicial e informará con transparencia de cualquier novedad.