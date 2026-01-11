Reclaman más de 6.700 euros a un hombre acusado de rajar con un cuchillo la barca de otro en Formentera

Archivo - Fachada de la Audiencia Provincial de Baleares y del TSJIB. Recurso. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebrará el próximo jueves (09.30 horas) la vista previa del juicio contra un hombre acusado de rajar con un cuchillo la barca de otro en la playa de Illetes (Formentera), tras un altercado previo en la bahía de es Porroig de Sant Josep de Sa Talaia (Ibiza).

La Fiscalía acusa al hombre de un delito de daños en propiedad ajena y reclama que pague 6.768 euros, de los que en torno a unos 4.500 en concepto de multa y 2.268 euros como indemnización.

Según expone el fiscal en su escrito de acusación, los hechos se remontan a la tarde del 22 de junio de 2024 en la Bahía de es Porroig. Fue entonces cuando el acusado, quien se encontraba navegando, tuvo un altercado con otro hombre que viajaba a bordo de otra barca neumática.

Tras el incidente, el procesado navegó hacia la playa de Illetes, donde se reencontró con la víctima y rajó su embarcación con un cuchillo, causando sobre la misma daños por valor de 1.875 euros.