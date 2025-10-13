Prohens en la reunión de emergencias - CAIB

IBIZA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha adelantado la activación del aviso naranja por lluvias y tormentas a las 14:00 horas y se ha decidido, conjuntamente con la Conselleria de Educación, que la mejor opción es permitir el adelanto del horario de recogida en las escuelas.

Desde la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local han explicado que ya se han realizado las comunicaciones pertinentes a los centros y a las familias a través del GESTIB.

A partir de este momento, los padres y familiares pueden acudir a recoger a sus hijos. El objetivo es que, teniendo en cuenta los avisos meteorológicos, entre las 12:00 y las 13:00 horas los alumnos ya hayan salido de los centros.

No obstante, se recuerda que, en caso de lluvias intensas, los centros escolares son espacios seguros y los niños están protegidos en ellos. Por tanto, si a partir de las 13:00 horas o si las lluvias se adelantan y las condiciones de movilidad no son seguras para recoger a los menores, se recomienda mantener la prudencia, seguir los consejos de las autoridades y esperar a que las condiciones mejoren.

En los casos en que, por motivos de conciliación, no sea posible recoger a los niños, el mensaje a las familias es de tranquilidad, ya que los alumnos quedarán bajo la custodia del personal docente y serán bien atendidos hasta que lleguen sus familiares.

Igualmente, se recuerda que no habrá servicio de transporte escolar, como consecuencia de este adelanto y escalonamiento en las recogidas.

También se recuerda que esta cancelación de las clases se extiende a todas las actividades lectivas y extraescolares.