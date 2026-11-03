La recuperación de la zona de Torrenova (Magaluf), seleccionada en el concurso internacional de arquitectura - CAIB

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La propuesta para la recuperación de la zona de la punta de Torrenova (Magaluf, Calvià) ha sido seleccionada como uno de los emplazamientos participantes en EUROPAN 19, la nueva edición del concurso internacional de arquitectura para arquitectos menores de 40 años.

El Govern presentó la candidatura en colaboración con el Ayuntamiento de Calvià, propietario de los terrenos y responsable de ejecutar el futuro proyecto, ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado.

La selección se ha confirmado este martes durante la reunión del Comité Nacional de EUROPAN España, en la que ha participado el director general de Vivienda y Arquitectura del Ejecutivo autonómico, José Francisco Reynés.

La propuesta abarca dos ámbitos. El primero es el de la punta de Torrenova, integrada en la trama urbana de Magaluf, y que, tras pasar a ser de titularidad pública, ofrece la oportunidad de articular un eje verde y cívico en esta zona. El segundo, el entorno del antiguo hotel Teix, demolido por el Ayuntamiento hace unos meses, donde se plantea una actuación de reconversión.

El ámbito comprende también la conservación de elementos del patrimonio cultural, como la Torre de Sa Porrassa, declarada bien de interés cultural y datada en el siglo XVII, y dos casas de Josep Ferragut, pionero del Movimiento Moderno en Mallorca.

Según el calendario previsto, el concurso internacional de arquitectura EUROPAN se desarrollará entre marzo y julio de 2027, periodo en el que se podrán presentar los proyectos de jóvenes arquitectos que participen en el certamen, y el fallo del jurado tendrá lugar en octubre de 2027. El equipo ganador sería el encargado de redactar el proyecto definitivo.

Este proyecto se suma a otros emplazamientos de Baleares seleccionados en anteriores ediciones de EUROPAN a propuesta del Govern, como es el caso de la recuperación y reforma de Es Sindicat de Felanitx en la última edición y, en años anteriores, del proyecto de viviendas de promoción pública en Ca n'Escandell (Eivissa) o el proyecto de la estación de metro en el Parc Bit (Mallorca).