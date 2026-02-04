Redeia y IbizaPreservation unen fuerzas en Ibiza para la protección de la lagartija local

Archivo - Lagartija pitiusa - CAIB - Archivo

IBIZA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa de Red Eléctrica, Redeia, se ha unido a IbizaPreservation para desarrollar un proyecto de conservación pionero para proteger a las lagartijas en la isla de Ibiza.

Según ha explicado la fundación medioambiental en un comunicado, la iniciativa se desarrolla en el marco de la construcción de un sistema de baterías en un terreno aledaño a la subestación de Sant Antoni de Portmany.

Es la primera vez que la ejecución de una obra de este tipo ha estado vinculada a acciones para minimizar el impacto sobre esta especie protegida y endémica de la Isla.

El proyecto de Red Eléctrica e IbizaPreservation se ha dividido en distintas fases. Así, se llevó a cabo una prospección específica para la localización de lagartijas en la zona y se elaboró un censo de ejemplares en el área de actuación. Una vez obtenidos los permisos necesarios, se inició la construcción de un santuario de 140 metros cuadrados, que se cercó con un material sintético seguro para el entorno que impide la entrada de serpientes y, posteriormente, se procedió a la captura y el traslado de los primeros ejemplares.

La estructura, que cuenta con la autorización de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, alberga en su interior vegetación autóctona y estructuras que simulan los muros de piedra seca habituales en su hábitat.

El proyecto contempla un seguimiento periódico de la población trasladada. En concreto, se realizarán tres revisiones anuales, además de inspecciones mensuales del recinto y el trampeo controlado de serpientes invasoras en los alrededores. También se elaborarán informes anuales que ayuden a recopilar los datos obtenidos.

Según han explicado desde IbizaPreservation, "el seguimiento del proyecto se prolongará hasta finales de 2028 y permitirá ir evaluando la viabilidad del modelo para su posible aplicación en otros puntos del territorio, siempre en cooperación y en coordinación con las autoridades competentes para poder implementar mejoras ajustadas a los protocolos que ya están empezando a estandarizarse".

Por su parte, el delegado de Redeia en Baleares, Eduardo Maynau, ha destacado "la implicación de la compañía con el territorio donde desarrolla los proyectos de la red de transporte a través de iniciativas que aportan valor ambiental y social. En este caso en Ibiza, en el marco de la instalación de las baterías en Sant Antoni, hemos apostado por implicarnos en la preservación de la biodiversidad con la protección de las lagartijas de la mano de IbizaPreservation. Además, esta iniciativa se suma a otra que llevamos a cabo de la mano del COFIB de colocación de trampas en todas nuestras subestaciones en la Isla para la captura de las serpientes invasoras".

Según la fundación, las últimas estimaciones indican que sólo quedan poblaciones de lagartijas en buen estado de conservación en un 30 por ciento del territorio de Ibiza debido a la proliferación de serpientes invasoras introducidas a través del comercio de árboles ornamentales.