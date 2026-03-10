Refuerzan los centros de innovación de Baleares con nuevo equipamiento audiovisual

Dependencias del ParcBit - CAIB

PALMA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, a través de la Fundación Bit, reforzará los centros de innovación del ParcBit (Mallorca), CentreBit Menorca y CentreBit Eivissa con nuevo equipamiento audiovisual con el objetivo de consolidar estos espacios como infraestructuras estratégicas para el desarrollo empresarial, la captación de talento y la innovación tecnológica.

En este contexto, la Fundación Bit ha adjudicado el contrato de suministro con instalación del equipamiento de las salas audiovisuales a sus sedes del ParcBit, CentreBit Menorca y CentreBit Eivissa por un importe de 153.671 euros.

Las actuaciones permitirán modernizar diferentes salas y espacios de los tres centros, como salas de reuniones, auditorio o salones de actos, salas de videoconferencia, salas de formación y espacios polivalentes, con equipamiento audiovisual de última generación que facilitará la realización de reuniones híbridas, actividades formativas, presentaciones empresariales y acontecimientos tecnológicos.

Entre las nuevas mejoras que se incorporarán hay pantallas profesionales 4K de gran formato, sistemas de videoconferencia inteligentes con cámaras de seguimiento automático, sistemas de presentación inalámbricas y equipos de sonido profesional, pantallas interactivas táctiles para formación, proyector láser profesional de alta potencia, adaptando los espacios a las nuevas formas de trabajo colaborativo y digital.

Esta licitación se enmarca en la estrategia de apoyo al ecosistema tecnológico del ParcBit y de los centros Bit de Menorca e Eivissa, y forma parte del Plan de Atracción y Fidelización de Empresas y Talento del ParcBit, en el marco de la mejora de la calidad y eficiencia de los edificios públicos.

También se alinea con el Plan de Impulso del CentreBit Menorca 2025-2027, orientado a reforzar el papel de este centro dentro del ecosistema tecnológico de la isla.